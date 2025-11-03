Tolmezzo, un punto di carattere sotto la pioggia: Cucchiaro firma il pari con il Tamai

Campionato Eccellenza Fvg: la partita tra Tolmezzo e Tamai.

Sotto un cielo plumbeo e una pioggia che non ha mai dato tregua, il Tolmezzo esce tra gli applausi dopo una gara di sacrificio, orgoglio e qualità. Finisce 1-1 contro il Tamai, in una domenica di quelle che mettono alla prova la testa prima ancora che le gambe. Un pareggio che pesa, costruito centimetro dopo centimetro su un campo allentato, e firmato nel finale da un capolavoro tecnico di Cucchiaro, che con un gesto di puro istinto e classe cancella il vantaggio ospite siglato in avvio da Bougma.

La partita si apre nel modo peggiore possibile per i carnici, ulteriormente decimati dalle assenze di Cristofoli e Nagostinis. Non è ancora scoccato il primo minuto quando, su un’incertezza difensiva, Bougma trova il guizzo che sblocca il match. Il cross dalla destra di Salvador trova la conclusione di Gurgo, salvata sulla linea da Daniele Faleschini, il numero 11 si ritrova il pallone tra i piedi e da due passi insacca.

Sembra l’inizio di una giornata storta, ma il Tolmezzo reagisce da squadra vera. Radina chiede calma e lucidità, e la risposta arriva con un lungo palleggio, fatto di ordine e pazienza. Sabidussi e Solari provano a creare varchi, Nait e i fratelli Faleschini accompagnano con continuità la manovra, mentre Beltrame chiude con sicurezza le ripartenze del Tamai. C’è anche un presunto fallo di mano in area avversaria che fa reclamare il penalty per i carnici.

Al 14’ Sabidussi ci prova da fuori, con la sfera che termina di poco a lato. Gli ospiti rispondono al 18’ con Gurgu, ma Beltrame è attento e blocca in sicurezza. I padroni di casa prendono via via il controllo del possesso e al 30’ costruiscono una bella azione sulla corsia sinistra: Solari serve Sabidussi, palla per Paolo Nait che però calcia male da buona posizione. Al 31’ Daniele Faleschini svetta di testa su un traversone dalla destra ma Mirante blocca in presa alta. Dopo un paio di azioni senza esito su entrambi i fronti, le squadre rientrano negli spogliatoi con il Tamai avanti di misura.

La ripresa si apre con il Tolmezzo in avanti: Gabriele Faleschini prova la conclusione potente, Mirante si salva sul primo palo. Ci prova anche Buzzi, senza fortuna. Il match resta intenso, con continui capovolgimenti di fronte. Al 25’ Bougma sfiora il raddoppio ma conclude a lato in equilibrio precario, un minuto più tardi Salvador impegna ancora Beltrame con un rasoterra velenoso.

Gli ospiti calano alla distanza, mentre il Tolmezzo cresce e ci crede fino in fondo. A cinque minuti dal termine, De Blasi lancia in profondità Cucchiaro che controlla magistralmente di destro, scavalca l’uomo e quindi col mancino fa partire una conclusione imparabile sotto l’incrocio dei pali. A tempo scaduto, brivido finale per la difesa rossoazzurra: Guizzo resta solo sul secondo palo ma spreca clamorosamente l’ultima occasione della gara. Finisce 1 a 1 con la soddisfazione dei tifosi.

Il pareggio con il Tamai vale l’ottavo posto in classifica a quota 15 punti; è il terzo pareggio stagionale per la formazione di Radina, che porta così a 14 i gol realizzati e a 14 quelli subiti. Una media che racconta di una squadra costantemente pericolosa: il Tolmezzo è sempre andato a segno in tutte le partite finora disputate. La rete di Cucchiaro, prima personale in stagione, fa di lui il quinto marcatore diverso della rosa. Domenica prossima la trasferta al Bottecchia contro il Nuovo Pordenone.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 10^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA – TAMAI 1-1

GOL: 1’ Bougma, 85’ Cucchiaro

TOLMEZZO CARNIA: Beltrame, Nait A., Cucchiaro, Fabris, Faleschini D., Buzzi (84’ Leschiutta), Solari, Nait P. (61’ Madi), De Blasi, Sabidussi. All. Vincenzo Radina.

TAMAI: Manente, Sinozic (91’ Musumeci), Morassutti (33’ Luchese), Gjni, Pessot, Parpinel, Salvador, Guizzo, Gurgu, Grizzo, Bougma. All. Davide Furlan.

ARBITRO: Gaudino di Maniago (Mongiat-Grillo)

NOTE – Ammoniti: Guizzo, Pessot, Salvador.