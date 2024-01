Un altro successo nel pattinaggio per le gemelle Ara.

Le pattinatrici della Polisportiva Ghiaccio Claut hanno aggiunto un altro podio al proprio palmares: Aurora Ara si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella terza prova di campionato della Coppa Italia Triveneto fascia Gold. La gara di pattinaggio artistico su ghiaccio è andata in scena a Borgo D’Anaunia, in Trentino, lo scorso weekend. Ma non è tutto: anche Valentina Ara, sorella gemella di Aurora, si è piazzata in classifica arrivando decima.

“Siamo molto orgogliosi dell’ottimo risultato ottenuto dalle atlete della nostra Polisportiva” ha commentato l’allenatrice Marina Barova, che da un paio d’anni coordina le attività legate al pattinaggio artistico a Claut e sta portando le proprie pattinatrici a un livello sempre più alto. In particolare, le ultime stagioni sono state per le gemelle Ara un susseguirsi di exploit. Risultati doppiamente meritati se si pensa che le due sorelle, classe 2010, vivono a Trieste, e dunque compiono ogni settimana lunghe trasferte per potersi allenare nel Palaghiaccio di Claut, una delle migliori strutture della regione.

“Siamo estremamente fieri che delle giovani atlete così promettenti abbiano scelto la nostra Polisportiva, il nostro Palaghiaccio e la nostra allenatrice per sviluppare la propria carriera” ha commentato il sindaco di Claut Gionata Sturam. “Complimenti per il risultato ottenuto, con l’augurio di un 2024 all’insegna dei successi sportivi”. Ma il Palaghiaccio non è riservato solo agli allenamenti e all’agonismo, anzi: la struttura è il luogo ideale per un pomeriggio o una serata in compagnia sul ghiaccio. Fino ad aprile, il Palaghiaccio sarà aperto ogni venerdì dalle 20 alle 23 e nel weekend dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.