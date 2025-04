Fabio Campaner confermato allenatore del Pordenone.

Il Pordenone Fc ha comunicato ufficialmente la prosecuzione del rapporto di collaborazione con l’allenatore Fabio Campaner, che guiderà la squadra anche nella stagione 2025/2026 di Eccellenza.

Campaner, da calciatore storico capitano del Pordenone, ha assunto l’incarico la scorsa estate, con la ripartenza del calcio neroverde in Città. Ha condotto la squadra alla vittoria del campionato di Promozione con cinque giornate d’anticipo.

“Naturale e logico proseguire insieme al mister. Insieme allo staff e con i calciatori ha fatto un lavoro davvero importante, confermando tutte le sue qualità umane e tecniche. Un riferimento per la Società”, evidenzia il presidente Gian Paolo Zanotel, a nome anche di tutti i soci.



“Ringrazio la dirigenza per la fiducia, i tifosi per l’affetto, lo staff e il gruppo per il lavoro di questa stagione – dichiara mister Campaner -. La vogliamo concludere nel miglior modo possibile in queste ultime gare. Poi penseremo alle nuove sfide: viverle con questa maglia mi riempie di orgoglio e responsabilità”.