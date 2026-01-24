In Friuli 810 atleti da 28 paesi per la 45^edizione della Master World Cup di sci nordico.

Sappada e Forni Avoltri sono pronte ad accogliere gli 810 atleti iscritti alla World Master Cup di sci nordico, che quest’anno giunge alla sua 45esima edizione e torna in Italia dopo 13 anni. A 5 anni dalla candidatura e 4 dall’assegnazione dell’importante evento sportivo, le due località entrano ora nel vivo della manifestazione.

Saranno in tutto 1000 gli ospiti, tra atleti e accompagnatori, che per 9 giorni, giungeranno da tutto il mondo per vivere uno degli appuntamenti più significativi nel mondo dello sport legato alla categoria masters. Organizzato da un comitato di 8 volontari costituitosi per l’evento, presieduto dal campione olimpico Silvio Fauner e di cui l’altro campione Pietro Piller Cottrer è vicepresidente, l’evento vede per la prima volta la stretta collaborazione delle due località montane nello sviluppo di una manifestazione sportiva di respiro internazionale e il coinvolgimento di quasi 100 volontari.

La presentazione.

Ieri in Regione a Udine si è tenuta la conferenza stampa di presentazione alla quale hanno presto parte numerose autorità tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Vicepresidente della Regione Mario Anzil, il vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini, l’onorevole Walter Rizzetto, i consiglieri regionali Manuele Ferrari e Roberto Novelli, oltre che i sindaci di Sappada Alessandro De Zordo e di Forni Avoltri Fulvio Sluga, il presidente del comitato organizzatore e vice sindaco di Sappada Silvio Fauner e il vicesindaco di Cividale del Friuli Giuseppe Ruolo.



Presenti anche gli sponsor della manifestazione in particolare l’amministratore delegato di Bluenergy Alberta Gervasio e il direttore generale di PrimaCassa FVG Sergio Copetti. “E’ una manifestazione che abbiamo fortemente voluto perchè consapevoli non solo della visibilità che avrebbe dato al territorio in termini turistici, ma anche per l’importante ricaduta economica e sociale che avrà sulle nostre comunità” ha dichiarato Fauner all’esodio dell’incontro.

La WMC si svolge in un periodo considerato generalmente di bassa stagione, che, grazie a questa iniziativa registrerà quest’anno un numero di presenze eccezionale: a fronte dei circa 700 posti alberghieri presenti nelle due località, saranno più di mille gli ospiti che occuperanno anche ben and breakfast e appartamenti. “Sport e turismo sono le due facce della stessa medaglia. Con l’evento sportivo diamo impulso al turismo e non solo per le presenze delle prossime due settimane, ma anche in un’ottica di promozione. I nostri ospiti si porteranno a casa la conoscenza delle nostre montagne e della nostra regione. Va ricordato inoltre come lo sport svolga un ruolo fondamentale oggi per tenere unite le nostre comunità” ha riferito Fauner.

Sono due in particolare le associazioni sportive coinvolte nell’organizzazione della Coppa del Mondo Masters di Sci Nordico, vale a dire l’Asd Camosci Sappada e l’Asd Monte Coglians, due realtà dilettantistiche che accolgono quasi 100 giovani atleti.

I commenti.

Nel suo intervento il Vice presidente Anzil ha sottolineato il duplice valore della Masters World Cup: da un lato la testimonianza dei valori autentici dello sport, dall’altro la grande occasione di promozione per il territorio. Ha ricordato come Sappada e Forni Avoltri rappresentino oggi un binomio unito dall’amicizia, dallo sport e, finalmente, anche dall’appartenenza alla stessa Regione, ringraziando il Comitato organizzatore, i sindaci e la Protezione civile per la capacità organizzativa dimostrata “Questo evento testimonia i valori autentici dello sport e, allo stesso tempo, ha una forte capacità di promozione del territorio, turistica e culturale” ha evidenziato Anzil che ha chiuso il tuo intervento dicendo «Eventi di questo livello esistono solo grazie a una capacità organizzativa così efficiente e alla passione di chi si impegna per la propria comunità.»

Molto attesa la presenza in conferenza del Ministro Andre Abodi che ha posto l’accendo su come un Mondiale Master non significhi solo sport, ma anche relazioni, ritorno economico e promozione duratura del territorio: “gli atleti arrivano, conoscono, apprezzano e poi tornano facendo da ambasciatori dei luoghi che li hanno ospitati”, ha detto. Ha insistito sul valore della dimensione “master” come esempio di sport lungo tutta la vita, di resilienza e di amore per discipline faticose ma profondamente legate alla natura, come lo sci di fondo. “Quando parliamo di un Mondiale Master, parliamo di persone che arrivano, conoscono, apprezzano e poi tornano, creando legami che portano valore aggiunto al territorio – e ha aggiunto – Lo sport, soprattutto attraverso grandi eventi come questo, è un motore che muove persone, economie e relazioni.”

Il sostegno del territorio.

Principale partner della manifestazione che prevede 5 giorni, è PromoTurismo FVG che ha da subito creduto nel valore della manifestazione “Si tratta di un grande evento che la Regione ha sostenuto con convinzione fin dall’avvio della fase di candidatura, riconoscendone l’alto valore sportivo e soprattutto promozionale per la montagna del Friuli Venezia Giulia. Questi campionati, infatti, rappresentano una vetrina d’eccellenza e contribuiranno a consolidare l’immagine della nostra Regione come territorio accogliente e genuino, vocato allo sport all’aria aperta e dall’elevata qualità della vita” sono le parole dell’assessore regionale e alle attività produttiva Sergio Emidio Bini.

L’evento vede tra i principali sostenitori, al fianco della Regione, anche PrimaCassa Fvg. “Da sempre il nostro istituto è vicino al territorio e qui, in particolare ha voluto sostenere un’iniziativa corale che rappresenta due intere comunità, da sempre legate allo sport e al sociale. Non potevamo non esserci e ci inorgoglisce poter essere al fianco di un gruppo così compatto capitanato da due grandi campioni olimpici” dichiara il direttore generale di PrimaCassa Fvg Sergio Copetti.

La World Masters Cup di Sappada e Forni Avoltri si avvale anche della collaborazione di molte altre aziende del territorio. “Abbiamo creato un mood, per così dire, quello degli Amici della Coppa del Mondo Masters e, attraverso questo coinvolgimento amichevole, riusciremo a dare visibilità ai prodotti e alle aziende del Friuli Venezia Giulia in un palcoscenico estremamente interessante, con una platea composta da portatori di interesse provenienti da tutto il mondo” spiega Monica Bertarelli, volontaria nel suo ruolo di responsabile della comunicazione e marketing. “Le aziende coinvolte hanno dimostrato grande interesse, ma anche uno spirito di amicizia, di condivisione di un progetto che rilancia il nostro territorio e capace di farsi vetrina strategica delle nostre eccellenze”. Le aziende che partecipano all’evento sono nomi noti del comparto agro alimentare regionale come il Consorzio Montasio, Pomis, Albano Guerra Wines, Acqua Goccia di Carnia, Borgo delle Oche, Witor’s, Gubana Giuditta Teresa, Orocaffè, ma anche aziende quali Cda, Idrotermica Buttrio, Mc Donald’s Udine, Pivotti, Digas, Friulbrau e D’Agaro.

In gara 810 partecipanti, tra di loro un centenario.

Sebbene la serata inaugurale è prevista per il 30 di gennaio, molti arrivi sono previsti già dal 27, in particolare per chi giunge da oltre oceano (135 sono gli americani, 40 i canadesi, 30 gli australiani, atleti anche dal Giappone e Kazakistan) che vorrà prendere confidenza con la pista e con le due località. “Il livello di competizione è molto alto – racconta Pietro Piller Cottrer – motivo per cui chi dovrà sostenere il jet lag vuole avere il tempo di recuperare e partire con tutte le carte in regole”, Molto ampia l’età dei partecipanti che varia dai 30 ai 100! Il partecipante più “adulto” arriva dall’Idaho ed è del ’26. Molte anche le donne che scenderanno in pista per contendersi il podio nelle varie specialità. 5 le giornate di competizioni con 7 tipologia di gara suddivise per 13 categoria sia femminili che maschili.

All’arrivo ai due aeroporti di Trieste e Venezia gli atleti e i loro accompagnatori saranno trasferiti con un servizio shuttle fino alle due località per tutto il loro soggiorno avranno a disposizione il servizio navetta. “Abbiamo curato l’organizzazione in ogni dettaglio, per soddisfare le richieste del comitato internazionale – dice Fauner – eravamo consapevoli di quanto elevato fosse lo standard delle aspettative della dirigenza e, passo dopo passo, in questi anni, abbiamo costruito l’evento, grazie anche alla collaborazione di Promoturismo Fvg.”

“Dal 21 aggiorniamo quotidianamente i partecipanti sullo stato della pista – spiegano il responsabili dello stadio del fondo Nicola Selenati e Aldo Fauner – proprio perchè gli atleti possano valutare il corretto utilizzo dell’attrezzatura e dei materiali da utilizzare”. Forni Avoltri ospiterà la staffetta del 3 febbraio. “La Carnia Arena si presenta in condizioni eccellenti e anche i campioni olimpici che scenderanno in pista troveranno le condizioni migliori per le loro performance” anticipa Andrea Del Fabro, consigliere nel comitato organizzatore e referente per la pista di Forni.

Non solo sport.

Alla World Masters Cup saranno di scena anche momenti di socialità e spettacolo in un grande spirito di amicizia; allo sport si uniranno anche l’intrattenimento e il turismo. In particolare saranno 4 gli appuntamenti speciali in programma nei 9 giorni di evento. Si parte con il 30 gennaio e al cerimonia di apertura: un corteo formato dalle 28 delegazioni, capitanato dalla Fanfara della Brigata Alpina Julia e al quale si accoderanno i giovani atleti delle società sportive locali, i figuranti del Carnevale Sappadino, partirà alle 17.30 dal ponte in località Muhlbach per raggiungere il PalaBluenergy, l’elegante tensostruttura che accoglierà i momenti conviviali, le premiazioni e gli spettacoli in programma, allestito di fianco al palazzetto dello sport. All’arrivo, è prevista la cerimonia con i discorsi istituzionali e l’accensione del braciere: sarà il sappadino blasonato campione master di sci alpino classe 1939 Bruno Pachner a vestire i panni del tedoforo. A chiudere la serata di avvio saranno i fuochi d’artificio. Il 2 febbraio sarà la giornata libera che il comitato organizzatore ha deciso di dedicare ad una visita guidata a Cividale. 150 ospiti che hanno aderito alla proposta saranno accompagnati nella città ducale “alla scoperta di uno dei

gioielli della nostra regione” spiega Bertarelli. Il 3 febbraio sarà celebrato il più importante appuntamento sportivo di tutti i tempi, le Olimpiadi! Al mattino, a Forni Avoltri, la staffetta d’oro di Torino 2006 scenderà in pista per ricordare quella straordinaria vittoria: Pietro Piller Cottrer, Cristian Zorzi, Fulvio Valbusa e Giorgio Di Centa appassioneranno il pubblico, come fecero esattamente 20 anni fa. “Sarà un po’ come tornare indietro di 20 anni e rivivere una straordinaria esperienza che ha regalato al nostro paese un podio memorabile. Farlo qui, nella mia terra, avrà un valore enorme per me.” racconta Piller Cottrer. Accanto a loro anche Fauner, Maurilio de Zolt, Marco Albarello e Giorgio Vanzetta si metteranno gli sci, come fecero nel 1994 a Lillehammer, ma ancora non svelano quale sarà la modalità della scesa in pista! E la sera festa al PalaBluenergy: accanto agli 8 olimpionici, altri campioni che hanno fatto grande lo sci nordico in Italia e nel mondo. Gabriella Paruzzi, Manuela Di Centa (da remoto) Franco Nones e Giuseppe Puliè saliranno sul palco per ricordare le loro straordinarie imprese! E sarà festa con la Banda di Sappada e Forni Avoltri insieme, con tutti gli atleti, gli sponsor, le autorità e chi vorrà stringere la mano agli 11 medaglisti olimpici presenti. E’ prevista l’esibizione del celebre tenore Francesco Filizzola, spesso di scena su prestigiosi palcoscenici internazionali che sarà accompagnato dalla sua band composta da Davide Di Gregorio, Mauro Gubbiotti e Pasquale Montuori.

I festeggiamenti riprenderanno il 5, a conclusione della World Master Cup, con la cerimonia di gala riservata ai partecipanti: il catering a cura di Max Deluxe delizierà gli ospiti con un menù rappresentativo delle proposte gastronomiche regionali, accompagnato dai pregiati vini del Friuli Venezia Giulia.

La cerimonia di chiusura sarà l’occasione per passare il testimone a Trømso: dall’Italia infatti, nel 2027, la World Masters Cup si sposterà in Norvegia.

Due comunità unite da un evento sportivo internazionale

“Aspettiamo con entusiasmo questo prestigioso appuntamento sportivo, certi che ancora una volta le nostre località sapranno esprime capacità e professionalità, sebbene il comitato organizzatore, cui va il mio più grande plauso, sia composto da volontari!” Afferma il sindaco di Sappada Alessandro De Zordo. Pensiero condiviso da Fulvio Sluga, primo cittadino di Forni Avoltri secondo il quale “lo sport resta il più grande strumento di crescita per la montagna e per le sue comunità”.

“Voglio ringraziare tutte le istituzioni, in primis la Regione Friuli Venezia Giulia e l’amministrazione di Sappada, compreso gli ex sindaci di Sappada e Forni Avoltri Manuel Piller Hoffer e Sandra Romanin che firmarono la candidatura, le aziende e le persone che hanno fatto sì che questo grande sogno oggi sia realtà” ha ricordato al termine dell’incontro di presentazione Silvio Fauner.