Una pasticceria friulana in lizza per il miglior panettone d’Italia

La Pasticceria Rizzo di Tarcento a “Una Mole di Panettoni”

Dal Friuli a Torino per sfidare altri 34 professionisti e guadagnarsi il titolo di miglior panettone d’Italia: la Pasticceria Rizzo di Tarcento è infatti stata selezionata tra alcuni dei più bravi maestri fornai e pasticcieri lievitisti del Paese per partecipare alla manifestazione “Una Mole di Panettoni“.

L’evento nazionale, giunto alla nona edizione, è previsto per il 26 e il 27 novembre prossimi nel capoluogo piemontese e vedrà in gara pasticceri da tutte le regioni italiane che si sfideranno a colpi di panettoni creativi e tradizionali. Ciascuno di essi lavorerà con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali, espressione della loro creatività e dei loro territori di provenienza, e le loro creazioni esalteranno l’estro, la cura e la meticolosità di ogni dettaglio produttivo. Il capo pasticcere tarcentino, Alessandro Rizzo, e la moglie Catia per il loro panettone hanno promesso di puntare tutto sulla creatività.