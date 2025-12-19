Coppa del mondo di sci femminile a Tarvisio: allestimenti in corso e biglietti quasi esauriti

Coppa del Mondo di sci femminile a Tarvisio: biglietti quasi esauriti.

Parte ufficialmente il conto alla rovescia per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Tarvisio: mancano infatti trenta giorni alla doppia sfida del 17 e 18 gennaio 2026, quando la Valcanale e il Friuli Venezia Giulia torneranno al centro del grande sci internazionale con le gare di discesa libera e super-G valide per l’Audi FIS Ski World Cup.

L’evento è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso PromoTurismoFVG, con il supporto della FIS, della Fisi, del Comune di Tarvisio e del Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo.

Allestimenti in corso sulla pista Di Prampero

Sul campo l’organizzazione è entrata nella fase più operativa. In questi giorni sono partiti gli allestimenti nell’area di arrivo della pista Di Prampero, a Camporosso di Tarvisio, con il montaggio delle tribune per il pubblico e delle tensostrutture destinate a Vip Lounge e Media, alle cabine per i commentatori televisivi e ai servizi logistici.

Parallelamente, con l’avvio della stagione sciistica, lungo il tracciato che scende dal monte Lussari sono iniziate le operazioni di posa delle prime reti di protezione per la sicurezza delle atlete, in coordinamento con il personale e lo staff di PromoTurismoFVG che gestisce il polo. Gli interventi proseguiranno con la predisposizione della team hospitality in quota al Lussari e con l’attuazione del piano parcheggi nel fondovalle. Durante la due giorni sarà attivo anche un servizio di bus turistico tra Camporosso e la stazione ferroviaria di Boscoverde, con tre corse al mattino e tre al pomeriggio.

Il comitato organizzatore e la macchina operativa

Il cuore dell’evento è il comitato organizzatore “Tarvisio Ski World Cup”, composto da 34 persone impegnate nella gestione complessiva e nel coordinamento delle diverse aree operative. Accanto a loro, oltre 250 persone tra sci club – sci Cai XXX ottobre, sci club Monte Lussari, Us Camporosso, Cimenti sci Carnia, sci club Monte Canin, Sci club 70, sci club Monte Dauda – e maestri di sci sono coinvolte nella preparazione delle piste, negli allestimenti tecnici e nei controlli lungo il tracciato. Parte attiva anche numerosi studenti dello ski college Bachmann di Tarvisio.

A completare l’organico, circa 50 contractor specializzati e un dispositivo di sicurezza e assistenza che comprende soccorso piste, Esercito Italiano, forze dell’ordine e personale sanitario, per un totale di circa cento operatori. Complessivamente, la Coppa del mondo di Tarvisio coinvolge oltre 400 persone.

Tarvisio si veste di Coppa del Mondo

Sono partiti anche gli allestimenti e il dressing urbano: dalla telecabina del monte Lussari agli striscioni e alle grafiche ufficiali lungo le vie di Tarvisio. Il logo Tarvisio 2026 accompagna residenti e visitatori, trasformando la città in un palcoscenico alpino a cielo aperto grazie al coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, degli esercenti, dei commercianti e delle associazioni locali.

A rendere ancora più suggestivo il clima di attesa contribuisce il recente ritorno alla vittoria di Lindsey Vonn a St. Moritz. L’atleta statunitense ha scritto pagine importanti sulla Di Prampero, vincendo in super-G nel 2009 e nel 2011. Nel 2011 conquistò anche la coppa di discesa, la coppa di super-G e la coppa di combinata; nel 2009 la classifica generale e le coppe di discesa e super-G.

Le atlete attese al via

Saranno oltre sessanta le atlete del circuito mondiale attese al via delle due gare, comprese le migliori specialiste della velocità. Tra i nomi annunciati figurano l’italiana Sofia Goggia, la francese Laura Gauche, la tedesca Emma Aicher, l’austriaca Magdalena Egger, la slovena Ilka Štuhec e la neozelandese Alice Robinson. Circa 300 le persone complessivamente coinvolte tra team e accompagnatori.

Biglietti in esaurimento per la due giorni

La vendita dei biglietti ha registrato fin dalle prime settimane un riscontro molto positivo, con una forte accelerazione nell’ultimo weekend. Le tribune allestite nell’area di arrivo della pista Di Prampero prevedono una capienza complessiva di 1.114 posti per ciascuna giornata. A un mese dall’apertura del ticketing si va verso il sold out per entrambe le giornate. Da mercoledì 17 dicembre il comitato organizzatore ha messo in vendita altri 250 biglietti, acquistabili sul circuito Vivaticket o tramite il sito www.tarvisioskiworldcup.it



Le tariffe variano dai 20 euro della tribuna centrale ai 12 euro delle tribune laterali. L’apertura dei varchi è prevista alle 9.30; il biglietto “print at home” è valido sia in formato cartaceo sia digitale. Sono previste riduzioni per i bambini fino a 14 anni e ingresso gratuito per le persone con disabilità nell’area dedicata, con prenotazione anticipata via email.

Chiusura della pista Di Prampero

Per consentire la preparazione del tracciato e lo svolgimento delle gare in sicurezza, la pista Di Prampero resterà chiusa al pubblico dal 7 al 19 gennaio 2026 inclusi. L’accesso sarà riservato al solo personale autorizzato.

La telecabina del monte Lussari resterà sempre aperta, sia per i pedoni diretti al borgo sia per gli sciatori diretti al resto del comprensorio. Il calendario di occupazione della pista sarà aggiornato in tempo reale sui canali ufficiali nella sezione Infoneve.

Premi tra arte, territorio e solidarietà

Particolare valore simbolico avranno i premi destinati alle atlete. Il trofeo ufficiale, il “Guerriero della Val Saisera”, verrà consegnato alle vincitrici delle gare sulla Di Prampero. L’opera nasce dall’incontro tra l’artista e scultore tarvisiano Ennio Veluscek, che realizza le statue in legno di cirmolo recuperato da alberi caduti per schianti naturali e ferro, e il giornalista e scrittore Maurizio Bait, autore del racconto che dà vita alla leggenda dei “Guerrieri Saiseri”. Ogni statua è un pezzo unico, accompagnato da una pergamena che racconta la storia del popolo saisero.

Accanto al trofeo ufficiale, il Centro diurno StazioneRiva di Rivignano Teor, parte del C.A.M.P.P. e dal 1° gennaio 2026 afferente all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ha realizzato sei opere musive raffiguranti il monte Lussari e un cuore. Durante l’evento sarà presente anche uno stand informativo dell’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, rafforzando il legame tra sport, comunità e solidarietà.