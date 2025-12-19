Nogaredo al Torre celebra l’arte del presepe all’Antica Scuderia di Villa Gorgo

Rassegna di presepi a Nogaredo al Torre.

L’arte presepiale, tra creatività, tradizione e ricerca artistica, protagonista a Nogaredo al Torre con una rassegna ospitata nell’Antica Scuderia di Villa Gorgo. L’esposizione mette in dialogo sensibilità diverse e stili eterogenei, offrendo uno sguardo ampio su una delle forme artistiche più radicate nella cultura natalizia.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Sportivo Donatori Sangue di Campolongo Tapogliano, con il patrocinio del Comune di San Vito al Torre, e propone una selezione di presepi provenienti da tutta la regione. Tra le opere esposte figurano lavori di particolare levatura firmati da Graziella Ranieri, Gualtiero Pian, Renato Gentilini e Loredana Prodan.

L’allestimento della rassegna è stato curato dai coniugi Laura e Livio Moro. La rassegna di presepi sarà aperta dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nei giorni feriali l’orario di visita sarà dalle 15.00 alle 19.00; nei giorni festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Il giorno di Natale l’apertura è prevista dalle 15.00 alle 19.00.