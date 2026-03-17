Il pianoforte di Ludovico Einaudi tra le vette: l’evento magico ai Laghi di Fusine

La 31ª edizione del No Borders Music Festival continua a svelare il suo programma e annuncia un nuovo protagonista: il pianista e compositore Ludovico Einaudi, che si esibirà in un concerto piano solo domenica 19 luglio ai Laghi di Fusine alle ore 14:00. I biglietti sono in vendita da oggi, martedì 17 marzo 2026, online sul circuito Ticketone e presso i punti vendita autorizzati. Il costo è di 60 euro più diritti di prevendita.

Considerato uno dei musicisti contemporanei più influenti e ascoltati al mondo, Ludovico Einaudi porterà la sua musica nello scenario naturale delle Alpi Giulie, nel territorio di Tarvisio, dove da oltre trent’anni il festival trasforma paesaggi di straordinaria bellezza in palcoscenici unici, al confine tra Italia, Austria e Slovenia.

L’arrivo di Ludovico Einaudi al No Borders Music Festival rappresenta un incontro naturale tra la sua musica e il paesaggio: un’esperienza immersiva in cui il pianoforte dialoga con la natura, nello spirito che da sempre contraddistingue il festival.

Nato a Torino nel 1955, Ludovico Einaudi ha compiuto il suo percorso di formazione tra il Conservatorio di Torino e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, studiando con Luciano Berio e approfondendo la composizione anche con figure di riferimento della musica contemporanea come Karlheinz Stockhausen.

Dopo gli esordi nella musica per teatro, balletto e cinema, il suo linguaggio pianistico ha conquistato un pubblico globale con album diventati ormai iconici come “Le Onde”, “I Giorni”, “Divenire ed Elements”. Nel corso della sua carriera ha firmato anche numerose colonne sonore per il cinema e la televisione, tra cui quelle per The Intouchables, Samba e The Water Diviner, contribuendo a rendere la sua musica riconoscibile e amata in tutto il mondo.

Negli ultimi anni il compositore ha portato avanti progetti artistici di grande respiro, come il ciclo di sette album “Seven Days Walking” e il recente lavoro solista “Underwater”. Il suo ultimo album, “The Summer Portraits” ha debuttato direttamente al primo posto della UK Classical Album Chart.