Allerta meteo per vento forte in Friuli Venezia Giulia: raffiche fino a 110 km/h

Allerta meteo per forte vento in Friuli Venezia Giulia nella giornata di mercoledì 18 marzo. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso valido per l’intero territorio, con particolare attenzione alle aree orientali e alla costa, dove sono attese raffiche molto intense.

Bora sostenuta e raffiche fino a 110 km/h

La situazione meteorologica vede un anticiclone estendersi dalla penisola iberica verso l’Europa centrale, mentre una depressione in movimento retrogrado dai Balcani verso il Mar Tirreno favorisce l’afflusso di correnti orientali intense sulla regione.

Le previsioni indicano Bora da moderata a sostenuta su pianura e costa, con condizioni più severe a Trieste, dove le raffiche potranno raggiungere i 100-110 km/h. In quota soffieranno venti sostenuti da nord-est, con possibili rinforzi anche nei fondovalle e nella pedemontana delle Prealpi Giulie.

Allerta gialla per vento forte

L’allerta sarà in vigore dalle ore 00:00 alle 23:59 di mercoledì 18 marzo. Il livello di criticità è giallo per vento forte, mentre non sono previste criticità di tipo idraulico o idrogeologico. Le aree più esposte risultano essere Alpi e Prealpi orientali, la pedemontana, il Carso e il territorio di Trieste, dove il vento potrà soffiare con maggiore intensità.

Possibili disagi e raccomandazioni

Secondo la valutazione della Protezione civile, non sono attese criticità legate a piogge o piene, ma il vento forte potrebbe causare disagi localizzati, in particolare alla viabilità, con possibili ostacoli sulla carreggiata o difficoltà per i mezzi più esposti.