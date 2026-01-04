Neve, sport e spettacolo a Tarvisio: va in scena lo Snow Rugby

A Tarvisio tornal lo Snow Rugby 2026.

Tarvisio torna al centro della scena sportiva europea con lo Snow Rugby 2026, in programma dal 9 all’11 gennaio, confermandosi una delle manifestazioni invernali più originali e coinvolgenti del panorama internazionale. Nella suggestiva cornice dell’Arena Paruzzi, il rugby si gioca ancora una volta sulla neve, trasformandosi in spettacolo, festa e potente strumento di promozione del territorio.

Giunta alla 13ª edizione, la manifestazione registra numeri da record: 54 squadre partecipanti provenienti da tutta Europa, suddivise nei tornei maschile, femminile, Old (veterani) e Under 14, per un totale di 172 partite distribuite nell’arco di tre intense giornate. In campo scenderanno oltre 750 atleti, a conferma di un evento che cresce anno dopo anno senza perdere la propria identità.

“Lo Snow Rugby è nato come una scommessa e oggi è una realtà riconosciuta a livello internazionale – spiega Alberto Stentardo, ideatore e organizzatore della manifestazione –. I numeri dell’edizione 2026 dimostrano che l’idea di portare il rugby sulla neve, a Tarvisio, continua a funzionare. È un evento che cresce anno dopo anno, mantenendo però intatti i valori di amicizia, condivisione e divertimento che sono alla base del nostro sport”.

A rendere ancora più coinvolgente il fine settimana sarà il tema scelto per il 2026, “Snow Circus”, che accompagnerà atleti e pubblico tra musica, animazione e momenti di socialità, nel pieno spirito del terzo tempo, elemento identitario della cultura rugbistica.

Dal punto di vista sportivo, il torneo garantisce ritmo, spettacolo e grande equilibrio in campo. “Lo Snow Rugby è una competizione vera, intensa e di qualità – sottolinea Cesare Zambelli, direttore del torneo –. Giocare sulla neve richiede adattamento, tecnica e spirito di squadra. Il livello delle squadre iscritte è alto e il programma di gare è pensato per offrire partite avvincenti dall’inizio alla fine”.

I numeri.

Saranno 54 le squadre complessivamente al via, con 24 formazioni maschili, 12 femminili, 8 squadre Old e 10 Under 14, a testimonianza di un format capace di coinvolgere tutte le fasce d’età. In campo scenderanno 336 giocatori, 166 giocatrici, 112 atleti della categoria Old e 140 giovani Under 14, per un totale di 172 partite distribuite nell’arco delle tre giornate, in un programma intenso che promette spettacolo e partecipazione dall’inizio alla fine.