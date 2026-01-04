Di 79 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Livio Geometrante. Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Edda, la figlia Raffaella con il genero Leonardo, i nipoti Edoardo e Maria Vittoria unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a FLAIPANO di MONTENARS nella chiesa parrocchiale di “Santa Maria Maddalena” mercoledì 7 gennaio alle ore 14:30 ove il caro Livio giungerà dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: lunedì 8:30 – 18:30 – martedì 9:00 -12:00 – mercoledì 8:30 – 13:15



Al termine del Rito il caro Livio proseguirà per la cremazione.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



FLAIPANO DI MONTENARS, 3 gennaio 2026



