Semaforo verde per la tappa di Tarvisio della Audi FIS Ski World Cup 2026. Nella mattinata di domenica 4 gennaio, la Federazione internazionale sci e snowboard ha effettuato il consueto Snow Control, l’obbligatorio controllo del manto nevoso sul tracciato di gara che ospiterà le prove di Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

La verifica è stata effettuata sulla pista “Di Prampero” e ha dato esito positivo, consentendo così al comitato organizzatore di procedere con la preparazione definitiva del tracciato che il 17 e 18 gennaio 2026 accoglierà le due gare di velocità: Discesa Libera e Super G. L’evento è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso PromoTurismoFVG, con il supporto della FIS, della Fisi, del Comune di Tarvisio e del Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo.

Ad effettuare lo Snow Control lungo tutto il tracciato di gara, dal borgo del Monte Lussari sino all’arrivo di Camporosso, è stato Alberto Senigagliesi, FIS Race Director World Cup Women Speed Events, accompagnato da Giorgio Kaidisch, Project Manager del Comitato Organizzatore Tarvisio Audi FIS Ski World Cup, Luca Berti, Chief of Race, Fabio Toscan, Ski Resort Tarvisio Director e dai tecnici di PromoTurismoFVG.

Ora i lavori potranno proseguire spediti per rifinire tutti i dettagli della preparazione della pista, spiegano dal Comitato Organizzatore. Le condizioni del manto nevoso sono positive e consentono di affrontare con fiducia le prossime fasi di perfezionamento in vista dell’evento.

Il programma.

Nei prossimi giorni proseguiranno anche le attività organizzative e logistiche legate alle infrastrutture e alle aree operative, in parallelo con la preparazione tecnica del tracciato. Il programma completo si sviluppa nell’arco di cinque giornate, scandite da arrivi, allenamenti ufficiali e gare. Le squadre nazionali giungeranno a Tarvisio mercoledì 14 gennaio, giornata dedicata all’accreditamento e all’avvio delle attività organizzative. Le giornate di allenamento sono previste giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, con due sessioni ufficiali sulla pista Di Prampero, fondamentali per permettere alle atlete di prendere confidenza con la pista. Le gare si disputano nel weekend: sabato 17 gennaio è in programma la Discesa Libera con inizio alle ore 10.45, mentre domenica 18 gennaio si chiude con il Super G con inizio alle ore 11.15.

Per consentire la preparazione della pista e lo svolgimento delle gare in totale sicurezza, la pista “Di Prampero” resterà chiusa al pubblico dal 7 al 19 gennaio 2026 (inclusi). In questo periodo l’accesso alle aree di gara sarà consentito esclusivamente al personale autorizzato. La telecabina del monte Lussari resterà sempre aperta, sia per i pedoni diretti al borgo, sia per gli sciatori che intendono raggiungere il resto del comprensorio sciistico di Tarvisio.

Con il via libera della FIS, Tarvisio entra ufficialmente nella fase finale di avvicinamento a uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Coppa del Mondo femminile, pronta ad accogliere atlete, team, addetti ai lavori e pubblico internazionale, con le tribune da mille posti già sold-out per entrambe le giornate di gare.