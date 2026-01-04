Incendio a Savogna, le fiamme devastano l’abitazione

L’incendio a Savogna, nella frazione di Masseris

Incendio questo pomeriggio in una casa a tre piani nella frazione Masseris, nel comune di Savogna. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 16.30, quando la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una richiesta urgente di intervento per un rogo sviluppatosi al piano terra di un’abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenute la squadra del distaccamento di Cividale del Friuli e quella della sede centrale di Udine, supportate da due autobotti, un’autoscala e il funzionario di guardia del comando provinciale. All’arrivo delle squadre, si erano propagate ai piani superiori e stavano intaccando anche il tetto della casa Fortunatamente, le tre persone che si trovavano all’interno dell’abitazione al momento dell’incendio sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Nessuna di loro ha riportato ferite.

I Vigili del fuoco, dopo aver verificato che all’interno dello stabile non vi fossero altre persone intrappolate, hanno avviato le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno completamente interessato tutti i piani dell’edificio, i cui solai e tetto sono interamente in legno, facilitando la propagazione del fuoco. Attualmente le squadre sono ancora al lavoro per completare la bonifica degli ultimi focolai e mettere in sicurezza la struttura, gravemente compromessa dall’incendio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini di rito.