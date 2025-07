Il sussurro rock di Lucio Corsi conquista cinquemila cuori ai Laghi di Fusine

Il concerto di Lucio Corsi ai Laghi di Fusine.

Lucio Corsi incanta i cinquemila cuori ai Laghi di Fusine alla trentesima edizione del No Borders Music Festival. Dal primo pezzo in scaletta, ‘Freccia Bianca’, cerca il contatto con il pubblico avvicinandosi al coro di cinquemila persone con la sua fedelissima chitarra. Sono molti i brani con i quali Lucio Corsi ha coinvolto il pubblico, frutto di una vita passata tra le scale pentatoniche: ‘La Bocca della Verità’, ‘Danza Classica’, ‘Trieste’, ‘Sigarette’, ‘Magia Nera’, ‘Francis’ e molte altre. Calca il palco con il suo ormai rinomato abito di scena: trucco bianco, spalline volutamente esagerate, stivali alti e chitarra al collo.

Il tocco poetico di un artista poliedrico come Lucio Corsi non deve distrarre dal realismo con cui dipinge a pennellate vocali il suo, e ormai nostro, mondo con canzoni che ha cantato sul palco del No Borders Music Festival come ‘Volevo Essere un Duro’, ‘Situazione Complicata’ e ‘Cosa Faremo da Grandi’.

Lucio Corsi è un musicista completo, la sua conoscenza musicale gli garantisce un gioco repentino e naturale di ritmi e strumenti, riuscendo sempre a mantenere un livello artistico sublime. Chiude il concerto con ‘Tu Sei il Mattino’, ‘Astronave Giradisco’, ‘Altalena Boy’ e il bis di ‘Francis’.

Dopo un grande weekend che ha visto anche il concerto di Jovanotti, il No Borders Music Festival 2025 prosegue sabato 2 agosto, alle ore 12:00 con I PATAGARRI e alle 14:00 con GORAN BREGOVIC al Rifugio Celso Gilberti – Sella Nevea