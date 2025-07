Tragedia a Latisana, motociclista muore nello scontro con un’auto

L’incidente a Latisana.

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 353 a Latisana. A perdere la vita un motociclista di 36 anni residente a San Vito al Tagliamento.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 18.30, di fronte al ristorante “Alla Botte”. La moto del 36enne, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un’autovettura su cui viaggiava una famiglia di tre persone. Il violento urto non ha lasciato scampo al centauro, nonostante i tempestivi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale sanitario del Sores, un’ambulanza e l’elicottero del pronto intervento, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Latisana, che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Il conducente dell’auto ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Illesi gli altri due passeggeri.