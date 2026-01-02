Cori, gospel e swing: Natale a Tavagnacco continua fino all’Epifania

Prosegue Natale a Tavagnacco, il calendario di iniziative promosso dal Comune con il sostegno della Regione.

Prosegue Natale a Tavagnacco, il calendario di iniziative promosso dal Comune di Tavagnacco con il sostegno della Regione. Un “trittico di concerti” a ingresso libero che accompagna il pubblico anche nei primi giorni del nuovo anno tra tradizione, spiritualità e grandi suggestioni sonore.

Si comincia sabato 4 gennaio alle ore 17.00 al Teatro Luigi Bon di Colugna con il concerto del Coro Tourdion e del coro di voci bianche PiccoloròCnoN, diretto dal Maestro Giovanni Molaro e accompagnati al pianoforte da Anna Cignola e Caterina de Biaggio. Il Coro Tourdion, attivo dal 1998, è una delle realtà corali più strutturate del territorio, con un repertorio che spazia dalla musica sacra alla lirica e un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Accanto a loro, le giovani voci del PiccoloròCnoN, coro nato nel 2021, già protagonista di importanti collaborazioni e riconoscimenti, offriranno un contributo di freschezza e partecipazione.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 5 gennaio alle ore 20.30 nella chiesa di San Giuseppe a Molin Nuovo, con il coro Spiritual Ensemble, diretto da Massimo Devitor. Fondato nel 1995, il gruppo propone un repertorio di musica spiritual e gospel, raccontando attraverso il canto le radici afro-americane di questi generi e il loro forte valore comunitario ed espressivo.

A chiudere il ciclo sarà lunedì 6 gennaio alle ore 11.00, ancora al Teatro Luigi Bon di Colugna, il concerto Brass & Swing del Tiepolo Brass Quintet. Un programma brillante e coinvolgente che attraversa swing, cinema e grandi classici, interpretati da un quintetto di ottoni nato all’interno della Tiepolo Brass Orchestra, formazione friulana apprezzata a livello nazionale per la qualità artistica e la versatilità del repertorio.