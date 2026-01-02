A Fiume Veneto installati tre nuovi defibrillatori disponibili H24

Prosegue il progetto dell’amministrazione comunale di Fiume Veneto per la diffusione dei defibrillatori automatici esterni.

Prosegue e si consolida il progetto dell’amministrazione comunale di Fiume Veneto per la diffusione capillare dei defibrillatori automatici esterni sul territorio. Tre nuovi DAE sono stati installati nelle scorse settimane e sono disponibili 24 ore su 24 per le emergenze sanitarie.

Con queste nuove installazioni, i punti DAE definiti dall’amministrazione comunale salgono complessivamente a 13, distribuiti tra capoluogo e frazioni, a garanzia di una copertura sempre più omogenea del territorio.

“Un passo concreto per aumentare la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini – commenta l’assessore alla Protezione civile Alessandro Arnoldi – perché intervenire tempestivamente può davvero salvare una vita. Ricordo inoltre che un intervento entro i 4 minuti dall’evento, con l’ausilio di un defibrillatore, può essere fondamentale per salvare una vita”.

L’intero progetto, tra il 2024 e il 2025, ha previsto un investimento complessivo di 40 mila euro di fondi comunali, consentendo di posizionare le apparecchiature in punti strategici e facilmente accessibili anche dalla pubblica via. Le localizzazioni dei nuovi defibrillatori sono già state trasmesse alla Sores e risultano integrate nelle principali mappe geolocalizzate, facilitandone l’individuazione da parte dei cittadini e dei soccorritori in caso di necessità.