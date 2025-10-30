Un nuovo medico di base a Tavagnacco: arriva la dottoressa Soravia

La dottoressa Alessandra Soravia entrerà in servizio dal 1 novembre.

La Direzione del Distretto sociosanitario Friuli Centrale è lieta di annunciare che, a partire dal 1° novembre, la dottoressa Alessandra Soravia entrerà in servizio come nuovo medico di medicina generale a Tavagnacco, subentrando alla dottoressa Clara Ricci.

Gli assistiti della dottoressa Clara Ricci verranno assegnati automaticamente alla dottoressa Alessandra Soravia. Sempre a partire da sabato 1° novembre i cittadini potranno scegliere la dottoressa Soravia come proprio medico di medicina generale.

Come scegliere la nuova dottoressa.

La scelta potrà essere fatta autonomamente tramite il portale SESAMO. In alternativa, sarà possibile recarsi presso gli sportelli di Anagrafe Sanitaria di Udine, Feletto (Tavagnacco), presentandosi muniti di tessera sanitaria, anche su delega dell’assistito. L’Anagrafe Sanitaria del Distretto di Udine sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:45, mentre quella della sede di Feletto (Tavagnacco) sarà accessibile il martedì e il giovedì, dalle 9:30 alle 12:30.

Il benvenuto della comunità.

“Desideriamo darle un caloroso benvenuto – afferma Angela Panzera, direttore del Distretto – augurandogli un buon lavoro al servizio della comunità. Il suo ambulatorio sarà situato a Feletto Umberto, in via Udine n. 83/58, e riceverà i pazienti su appuntamento”.

Anche l’Amministrazione comunale di Tavagnacco accoglie con piacere la dottoressa Soravia, come dichiara l’assessore Giulia Del Fabbro “Auspichiamo che la sua presenza possa rappresentare un punto di riferimento stabile per il territorio e favorire una collaborazione proficua con le realtà locali e con il gruppo dei medici di medicina generale già attivi”.

Il Distretto sociosanitario e l’Amministrazione Comunale colgono infine l’occasione per ringraziare il medico di medicina generale che ha terminato la propria attività in quest’ambito, dottoressa Ricci, per il lavoro svolto in questi anni a servizio della comunità di Tavagnacco.