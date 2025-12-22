A Tavagnacco arriva tutta l’energia del gospel americano

Al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto concerto gospel con gli Harmony Gospel Singers.

Natale a Tavagnacco, il calendario di iniziative promosso dal Comune con il sostegno della Regione, entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi del programma: il grande concerto gospel che vedrà protagonista Trini Lopez Massie insieme agli Harmony Gospel Singers. Oggi, lunedì 22 dicembre alle 20.30 il Teatro immersivo Paolo Maurensig di Feletto Umberto ospiterà una serata di musica, energia e condivisione, a ingresso gratuito, capace di portare sul palco lo spirito più autentico del gospel contemporaneo.

Trini Lopez Massie è oggi considerato una delle voci emergenti più interessanti della scena gospel statunitense. Cantante, direttore e formatore afroamericano, è molto apprezzato anche a livello europeo e rappresenta un punto di riferimento per il gospel di nuova generazione. Ad accompagnarlo saranno gli Harmony Gospel Singers, coro diretto da Stefania Mauro e presieduto da Cristian Barel, realtà nata nel 2003 e composta da musicisti friulani e veneti, con oltre cinquecento concerti all’attivo e un percorso che li ha portati anche in tournée all’estero.

“Trini Lopez Massie è in questo momento uno degli artisti gospel emergenti più interessanti negli Stati Uniti ed è molto conosciuto anche in Europa – racconta Cristian Barel –. Condividerne il palco è per noi un vero piacere. Lo conosciamo da quattro anni, è il patron di un importante festival a Montegrotto Terme ed è originario di Pittsburgh. Con lui ci sarà anche il pianista americano Ananias Montague, un musicista straordinario”.

Il concerto.

Il concerto proporrà un repertorio di gospel contemporaneo, lontano dai classici più noti, per raccontare cosa rappresenta oggi questa musica negli Stati Uniti. Un viaggio sonoro fatto di brani recenti, improvvisazione e dialogo continuo tra voci e strumenti, in cui la scaletta prende spesso forma direttamente sul palco, lasciando spazio a sorprese e momenti di grande intensità emotiva. Venticinque cantanti, quattro musicisti e due ospiti internazionali daranno vita a una serata pensata per trasmettere energia, allegria e condivisione nel cuore delle festività natalizie.

Ad anticipare il concerto, la consegna ufficiale della raccolta fondi Green di Palchi nei Parchi 2025 a favore della Giant Trees Foundation odv, destinata al progetto Forest Summer School, a testimonianza di un legame sempre più stretto tra cultura, territorio e sostenibilità.