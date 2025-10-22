Anziana sola perde il certificato dell’auto, i carabinieri intervengono a domicilio

L’anziana, sola e in difficoltà, ha ricevuto l’aiuto dei carabinieri a casa.

L’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nei confronti dei cittadini in difficoltà si è tradotto oggi in un gesto di concreta vicinanza. Protagonista è un’anziana donna di Trieste, non più deambulante, che aveva deciso di vendere la propria automobile, ormai inutilizzata da tempo. Al momento di preparare i documenti per la cessione del veicolo, però, la signora si è accorta di aver smarrito il certificato di proprietà, documento indispensabile per il passaggio di proprietà.

Sola in casa, senza la possibilità di recarsi in caserma, la signora si è trovata in un momento di sconforto. Ha contattato, allora, i Carabinieri per chiedere informazioni. I militari, comprendendo le difficoltà dell’anziana, hanno deciso di recarsi presso la sua abitazione, dove hanno raccolto la denuncia di smarrimento direttamente a domicilio, rassicurando la donna e spiegandole i prossimi passi per poter regolarizzare la documentazione.

“Per noi – spiegano i Carabinieri della Stazione di Guardiella – essere vicini ai cittadini significa anche questo: ascoltare, comprendere e intervenire laddove c’è bisogno, soprattutto quando si tratta di persone fragili o in difficoltà.” Un episodio che ricorda come l’Arma dei Carabinieri non sia solo presidio di legalità, ma anche un punto di riferimento umano, pronto a tendere la mano anche per i gesti più piccoli, ma che fanno la differenza nella vita delle persone.