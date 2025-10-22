Incendio a Pozzuolo del Friuli, si ustiona tentando di spegnere le fiamme

Incendio questo pomeriggio in un deposito di attrezzi a Pozzuolo del Friuli.

I Vigili del fuoco del Comando di Udine sono intervenuti presso l’abitato di Carpeneto nel comune di Pozzuolo del Friuli per un incendio che ha coinvolto in fabbricato rurale in disuso adibito a ricovero attrezzi.

La Sala Operativa del Comando friulano, considerato che l’incendio si stava espandendo ad altri edifici adiacenti, ha inviato sul posto la prima partenza, l’autoscala e l’autobotte di Udine, i volontari di Codroipo ed il funzionario di guardia, i quali hanno provveduto con rapidità al contenimento ed all’estinzione delle fiamme evitandone la propagazione ai fabbricati vicini.

Il proprietario dello stabile, nel tentativo di spegnere autonomamente le fiamme, si è procurato delle ustioni ad un arto ed aveva inalato fumo. Per l’infortunato si è reso necessario l’intervento dei sanitari per le cure necessarie. L’intervento è terminato alle ore 19.00.

Il video dell’intervento.