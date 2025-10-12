Arca Sgr ancora regina della Barcolana: è la terza vittoria di fila

Arca Sgr vince la Barcolana 57.

È ancora Arca Sgr la regina della Barcolana. L’imbarcazione del Fast and Furio Sailing Team, guidata da Furio Benussi, ha conquistato la 57ª edizione della Barcolana presented by Generali, tagliando per prima il traguardo in 1 ora, 43 minuti e 42 secondi. Un successo costruito con maestria tattica e velocità costante — 12 nodi di media — in una giornata segnata da vento leggero ma da un entusiasmo travolgente.

Al via, 1.865 scafi hanno colorato il Golfo di Trieste, in uno spettacolo che ha coinvolto oltre 15 mila persone in mare tra velisti, appassionati e spettatori. Nonostante le condizioni meteo non ottimali, la regata ha mantenuto il suo fascino unico, simbolo di una città e di una tradizione che unisce sport, mare e passione. Con questa vittoria, Benussi e il suo equipaggio centrano la terza vittoria consecutiva alla Barcolana.