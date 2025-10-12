Un gemellaggio internazionale tra le scuole di Aquileia e Londra

Un importante incontro di cultura, amicizia e apprendimento internazionale si sta svolgendo in questi giorni ad Aquileia. Dall’11 al 15 ottobre, l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” ospita dodici alunni, coi loro tre accompagnatori provenienti dalla Gladesmore Community School di Londra, nell’ambito di un progetto di educativo che mira a promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione tra studenti europei.

Gli ospiti londinesi sono accolti presso la scuola secondaria “Pio Paschini” di Aquileia, dove hanno la possibilità di partecipare alle attività didattiche insieme ai loro coetanei italiani, scoprendo le peculiarità del sistema scolastico locale, confrontandosi su temi comuni e soprattutto, costruendo relazioni. Un nutrito gruppo di allievi delle classi seconde si è candidato per fare da tutor ai compagni inglesi, coinvolgendoli anche nel tempo extrascolastico grazie alla preziosa disponibilità delle famiglie.

Durante la settimana, il programma prevede visite guidate, attività didattiche sul territorio, momenti di socialità extrascolastici e attività laboratoriali a scuola. Gli studenti londinesi visiteranno i principali luoghi storici e culturali del territorio, tra cui la Basilica di Aquileia, il parco archeologico, le città di Grado, Trieste e Venezia.

Stefano Zulini, Dirigente Scolastico del “Don Milani” sottolinea come il gemellaggio rappresenti “Un’opportunità preziosa di crescita per i ragazzi, che imparano ad aprirsi al mondo, a valorizzare le differenze e a costruire relazioni basate sul rispetto e sulla collaborazione. La cultura della pace non può che passare per questo tipo di esperienze significative. Un sincero ringraziamento va alla professoressa Anna Battigelli, motore di queste attività, e a tutto il personale scolastico, che garantisce quotidianamente il benessere scolastico degli alunni e la possibilità di arricchire l’offerta formativa”.

L’iniziativa segna un nuovo passo nel percorso di internazionalizzazione dell’Istituto “Don Milani”, già da tempo impegnato in progetti Erasmus+ e partenariati europei. Nel corso dell’anno agli studenti delle scuole secondarie di Aquileia e di Fiumicello Villa Vicentina, infatti, verranno nuovamente proposti i progetti di scambio con ospitalità in famiglia con l’”Edit Stein” Gymnasium di Speyer (Germania) e con il “CEIP Camì de l’Horta” di Valencia.