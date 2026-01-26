Inaugurazione di due master in Infermieristica all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste.

Puntare sulla formazione avanzata degli infermieri per migliorare la qualità delle cure e accompagnare l’evoluzione del sistema sanitario. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi in occasione dell’inaugurazione dei due master in Infermieristica dedicati all’area neonatale-pediatrica e all’emergenza-urgenza in ambito infantile, avvenuta questa mattina all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste.

Giunti rispettivamente all’undicesima e alla sesta edizione, i due percorsi formativi sono realizzati in collaborazione con l’Università di Trieste e si avvalgono di un corpo docente di alto profilo, composto da accademici, professionisti del Burlo e specialisti provenienti da realtà sanitarie nazionali e internazionali.

Nel suo intervento, Riccardi ha sottolineato il ruolo strategico della componente infermieristica nell’organizzazione del servizio sanitario, evidenziando come l’investimento sulle competenze rappresenti una leva fondamentale per valorizzare il capitale umano e favorire processi di trasformazione e riorganizzazione. “È il sistema a doversi porre al servizio delle persone, non l’opposto”, ha affermato l’assessore, richiamando la necessità di superare le resistenze al cambiamento.

Alla presentazione dei master hanno partecipato anche la rettrice dell’Università di Trieste Donata Vianelli, la direttrice generale del Burlo Francesca Tosolini e i professori Andrea Taddio ed Egidio Barbi, direttori dei due percorsi. Secondo Riccardi, iniziative come queste dimostrano che attrarre personale qualificato è possibile investendo su modelli di servizio sanitario moderni e su concrete opportunità di crescita professionale.