C’è una casa sconosciuta di Silvio Berlusconi a Trieste

A Trieste la casa sconosciuta di Silvio Berlusconi.

Il catasto non mente mai, e quello di Trieste non fa eccezione: in viale Venti Settembre, al civico 54, esiste un’abitazione di categoria A5, di tipo ultrapopolare, il cui proprietario risulta essere Silvio Berlusconi. Di fatto, quindi, anche questo piccolissimo appartamento di due stanze in tutto fa parte del patrimonio del Cavaliere, quello ora destinato agli eredi, esattamente come Villa Certosa e le varie altre residenze ultra milionarie sparse per il mondo.

Ma cosa ci fa questo bilocale popolare nel patrimonio di Berlusconi? Semplice, è frutto di un’eredità. Il leader di Forza Italia l’ha infatti ereditato dal pittore triestino Glauco Dimini, scomparso nel 2015. Quelle due stanze erano il suo atelier. E Dimini, grande ammiratore e sostenitore di Berlusconi, ha pensato bene di lasciargli in eredità proprio quell’appartamento di Trieste. Lo ha scritto nelle sue ultime volontà. E ora, assieme alle ville milionarie, gli eredi del Cavaliere si trovano a doversi dividere pure le due stanze di viale Venti Settembre 54 a Trieste. Chissà a chi toccheranno.