La manifestazione in centro a Trieste.

Almeno in 10mila hanno partecipato, questa mattina, al corteo di protesta contro il green pass a Trieste, provenendo da tutto il Friuli Venezia Giulia. All’ormai conosciuto grido di “Libertà” hanno sfilato per le principali vie centro, che è rimasto bloccato per diverso tempo. La marcia si schiera contro le misure imposte dal governo Draghi, che prevede l’obbligo del certificato verde anche per andare a lavorare.

La protesta in regione.

In molti hanno manifestato la propria solidarietà anche al candidato sindaco del capoluogo giuliano Ugo Rossi, arrestato nei giorni scorsi dopo lo scontro con i carabinieri. Le proteste proseguiranno, nel pomeriggio, a Udine, piazza Libertà, e a Pordenone, in piazza Risorgimento, dalle 17,30.

