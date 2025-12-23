Salvano un uomo in arresto cardiaco, la Regione premia due giovani carabinieri

L’uomo era in andato in arresto cardiaco nel Palazzo di Giustizia a Trieste.

Un gesto di coraggio e prontezza che ha salvato una vita ha ricevuto oggi il riconoscimento ufficiale della Regione: i due giovani carabinieri della stazione di via Hermet, Antonio Re e Michael Grisanti sono stati premiati con una medaglia durante una cerimonia simbolica per aver soccorso un uomo colpito da arresto cardiaco all’interno del Palazzo di Giustizia di Trieste, all’inizio di dicembre.

“Le istituzioni devono far sentire la propria vicinanza alle forze dell’ordine che ogni giorno operano sul territorio per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità – ha detto l’assessore regionale Pierpaolo Roberti -. Con la consegna di una medaglia della Regione, abbiamo

voluto ringraziare questi due giovani carabinieri. Con la breve e simbolica cerimonia odierna abbiamo voluto dimostrare tutto il nostro orgoglio per questi due militari che con prontezza e professionalità hanno salvato la vita a una persona in gravissima difficoltà”.

Durante la cerimonia di premiazione, Antonio Re e Michael Grisanti sono stati accompagnati dal maggiore Ottavia Mossenta e dal maresciallo maggiore Denis Burolo. L’evento ha sottolineato anche l’importanza della formazione nelle scuole dell’Arma, in particolare per quanto riguarda le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore, strumenti essenziali in situazioni di emergenza.