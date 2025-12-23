Luca Carboni torna dal vivo: un concerto estivo a Villa Manin

Il concerto di Luca Carboni a Villa Manin.

Dopo il tanto atteso ritorno dal vivo, nei palazzi dello sport, Luca Carboni annuncia il suo nuovo tour estivo “RIO ARI O LIVE”, che lo porterà nei festival, nelle arene e in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia: l tappa esclusiva in Friuli Venezia Giulia è in programma venerdì 10 luglio 2026 con un concerto a Villa Manin di Codroipo.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone dalle 16.00 di martedì 23 dicembre 2025. L’evento è organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.azalea.it

.

Il tour “RIO ARI O LIVE”

“RIO ARI O”, il titolo del tour, è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo distintivo del cantautore bolognese. In questa nuova tappa del suo viaggio live Luca Carboni porta in scena un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

Una carriera tra musica e arte

Nato a Bologna nel 1962, Luca Carboni è uno dei cantautori più rappresentativi della musica italiana contemporanea. Dopo gli esordi con i Teobaldi Rock, viene notato da Lucio Dalla e gli Stadio, con cui avvia le prime importanti collaborazioni come autore.

Debutta da solista nel 1984. Il successo arriva nel 1987 con l’album “Luca Carboni” e brani iconici come “Silvia lo sai” e “Farfallina”. Negli anni Novanta e Duemila, Carboni consolida la propria carriera con hit come “Mare mare” e “Ci vuole un fisico bestiale”, oltre a progetti di pittura, scrittura e multimediali. La sua musica, capace di coniugare leggerezza e profondità emotiva, lo rende una voce unica della canzone italiana.

La tappa di Villa Manin si aggiunge ad altri eventi estivi in regione, tra cui i concerti di Claudio Baglioni (3 luglio), Negramaro (27 luglio) e Il Volo (31 luglio).