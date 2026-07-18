Le auto americane invadono Villesse: successo per il 23° Cruisin’ Rodeo

Motori potenti, carrozzerie scintillanti, musica rock e atmosfere a stelle e strisce. Il Tiare Shopping di Villesse ha ospitato il 4 luglio la 23ª edizione del Cruisin’ Rodeo, considerato uno dei principali raduni italiani dedicati alle auto americane.



L’evento, trasferitosi per l’occasione dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, ha richiamato oltre cento vetture provenienti dalle regioni italiane limitrofe, ma anche da Slovenia, Croazia e Austria. Una giornata scelta anche per celebrare il 250° anniversario dell’Independence Day, in un clima reso ancora più suggestivo dal sole e dalle temperature estive.

Muscle car, pick-up e grandi classici americani

L’area parcheggio del centro commerciale, allestita per il maxi raduno a ingresso gratuito, si è trasformata in una grande esposizione a cielo aperto. Gli appassionati hanno potuto ammirare muscle car, pony car, pick-up, station wagon, berline, cabriolet, hot rod e custom car, appartenenti a epoche e marchi differenti.



Per il Cruisin’ Rodeo si è trattato di un ritorno a Villesse. Il Tiare aveva già ospitato eccezionalmente la manifestazione nel 2020, durante il periodo segnato dalla pandemia, nell’unica precedente edizione organizzata al di fuori della Lombardia.



A tutti gli equipaggi è stata consegnata la tradizionale Welcome Bag. Nel pomeriggio si sono poi svolte le premiazioni delle dieci vetture considerate più interessanti dalla redazione di Cruisin’ Life e dal fondatore dell’Old School Garage. Il titolo di Best in Show è stato assegnato alla Ford F100 del 1948 di Denis, proveniente dalla provincia di Pordenone, premiata in particolare per la qualità della carrozzeria.

La Top 10 del Cruisin’ Rodeo

Al secondo posto si è classificata la Cadillac del 1958 di Renzo, da Trieste, seguita dalla Cadillac Coupe de Ville del 1958 di Cristian Taboga, da Udine.



La graduatoria comprende anche la Buick Riviera del 1976 di Leopold Kramer, arrivato dall’Austria, la Ford Mustang Convertible del 1965 di Roberto Miculan, la Pontiac Trans Am del 1979 di Yuri e il Dodge Ram 3500 del 2009 di Chrystian Serelli.



A completare la Top 10 sono state la Chevrolet Corvette C4 del 1993 di Sebastian, proveniente dalla Slovenia, la Chevrolet Bel Air del 1957 di Marco Piccin e il Dodge Ram Hemi del 2009 di Ino Zin.



I primi classificati hanno ricevuto biglietti per gli spettacoli del Pordenone Blues Festival, targhe realizzate da EdoDesign e prodotti per la cura delle automobili.

Pin-up, football americano e musica rockabilly

La giornata non è stata dedicata soltanto alle automobili. Tra le iniziative più apprezzate, la sfilata delle pin-up guidate da Lady BB, l’Exhaust Check per scegliere il miglior sound di scarico e la Flag Experience, il corso introduttivo al football americano organizzato dalla Flag Academy di Trieste.



Al tramonto la manifestazione è proseguita con il concerto rock e rockabilly dei Great Balls of Fire, seguito dal Burlesque Show di Lady BB.



Numerosi anche i club presenti, tra cui Old School Garage, Crazy Gang, Ram Division, Lowered Garage, V8 Slovenia e Old Americar, che hanno contribuito a ricreare il tradizionale clima di condivisione tra appassionati della cultura motoristica americana.

Il debutto di “Mad in Italy”

Tra le principali novità dell’edizione c’è stato il debutto di “Mad in Italy”, manifestazione parallela promossa da Lowered Garage e dedicata alla produzione motoristica italiana.

L’iniziativa ha riunito mezzi a due, tre e quattro ruote costruiti entro il 1999: automobili storiche e youngtimer, motociclette, scooter, ciclomotori, “tuboni” e le immancabili ApeCar. L’obiettivo era valorizzare l’eccellenza motoristica italiana e creare un ideale collegamento tra Italia e Stati Uniti, mettendo a confronto due culture differenti, ma unite dalla stessa passione per i motori.

Il prossimo raduno a Lignano Sabbiadoro

La stagione degli eventi proseguirà il 20 settembre a Lignano Sabbiadoro, dove è in programma la quinta edizione della U.S. Car On The Beach. Per il Cruisin’ Rodeo, invece, l’appuntamento è già fissato al 2027, quando si svolgerà la 24ª edizione della manifestazione.