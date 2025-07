Aggredisce i genitori con una katana: denunciato per tentato omicidio

L’aggressione a Udine: 43enne ferisce i genitori con una katana.

Momenti di paura a Udine: un uomo di 43 anni è stato denunciato per tentato omicidio dopo aver aggredito i genitori all’interno della villetta di famiglia in via dei Pascoli. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 15 luglio, attorno alle 17.

Stando alle prime informazioni, il 43enne avrebbe improvvisamente dato in escandescenze, prima con parole violente, poi impugnando un’arma da taglio, che secondo le iniziali verifiche sarebbe una katana, una spada giapponese. Con quella, ha colpito entrambi i genitori, ferendoli.

Uno dei due è riuscito a lanciare l’allarme e a richiedere l’intervento del 112. I soccorsi sono arrivati rapidamente: i due feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trovano ricoverati. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Il figlio, invece, è stato accompagnato alla clinica psichiatrica dell’ospedale cittadino, dove ora si trova ricoverato e piantonato dai carabinieri.

Le indagini sono affidate ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e di comprendere cosa abbia spinto l’uomo a colpire i genitori. Questi ultimi saranno ascoltati dagli inquirenti appena le condizioni lo permetteranno.