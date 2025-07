La bambina di Pordenone è morta a soli 7 anni.

Un improvviso malore alla testa ha portato via la piccola France Anaelle, una bambina di sette anni residente a Borgomeduna, quartiere di Pordenone. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 12 luglio. La bambina ha accusato un forte dolore, crollando sotto gli occhi della madre. Immediata la chiamata ai soccorsi e il trasferimento in emergenza prima all’ospedale di Pordenone e poi a quello di Udine. Nonostante gli sforzi dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare.

France Anaelle frequentava la scuola primaria De Amicis dell’Istituto comprensivo Pordenone Sud e partecipava alle attività del doposcuola nella parrocchia di San Giuseppe, dove era stata battezzata. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente non solo l’ambiente scolastico, ma l’intero quartiere. Lunedì 15 luglio, nella scuola Rosmini, compagni, insegnanti e il dirigente scolastico hanno condiviso un momento di cordoglio e silenzio per ricordarla.

Anche la comunità parrocchiale si è stretta attorno alla famiglia. I genitori, cittadini italiani originari del Camerun, vivono a pochi passi dalla chiesa di Borgomeduna. Il padre lavora come saldatore programmatore a Fontanelle, in provincia di Treviso, mentre la madre era presente quando la bambina si è sentita male. La dinamica di quanto accaduto e le cause del decesso saranno chiarite dall’autopsia, disposta nei giorni successivi.

Il funerale sarà celebrato venerdì 19 luglio alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe a Borgomeduna. Il rosario si terrà il giorno precedente, giovedì 18, alle 19.30. Durante la cerimonia funebre è previsto anche un ricordo della bambina da parte della sua scuola, con l’intervento della docente di religione