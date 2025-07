Nuovi marciapiedi e meno asfalto: al via la riqualificazione di via Ampezzo

Partiti i lavori sui marciapiedi di via Ampezzo a Udine.

È partito ufficialmente questa mattina il cantiere per la riqualificazione dei percorsi pedonali in via Ampezzo, nella zona nord di Udine, adiacente al teatro Palamostre. Un intervento atteso per un’area a vocazione residenziale e ben servita, attraversata ogni giorno da centinaia di cittadini.

Il progetto prevede la completa depavimentazione dei marciapiedi in porfido sul lato sinistro della via, fino all’intersezione con via Pordenone. Al loro posto saranno realizzati nuovi percorsi pedonali in materiale drenante, naturale e privo di barriere architettoniche, pensati per garantire maggiore sicurezza, accessibilità e sostenibilità.

Il contesto urbano sarà rispettato e valorizzato: gli alberi esistenti saranno preservati e, dove mancanti, verranno piantumate nuove essenze. “Il verde rimane protagonista — spiegano dal Comune — e il passaggio, già oggi ombreggiato e più fresco rispetto ad aree ad alta cementificazione, sarà ulteriormente arricchito”.

L’assessore alla Mobilità e all’Ambiente Ivano Marchiol sottolinea l’importanza dell’approccio scelto: “Per riqualificare tratti di marciapiedi di questo tipo usiamo la tecnica della depavimentazione, una misura sostenibile sempre più diffusa nel mondo, che punta a far convivere natura e città in armonia. Significa rimuovere l’asfalto per lasciare spazio a superfici naturali e porose, capaci di assorbire l’acqua piovana in eccesso. Meno asfalto significa meno calore in estate e meno rischio allagamenti. L’obiettivo è aumentare la sostenibilità, l’accessibilità, la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico”, ha spiegato.

Nei prossimi giorni il piano interesserà anche via Patriarca Dionisio Dolfin, nella prima periferia sud di Udine. Lì i marciapiedi, su entrambi i lati della strada a senso unico, saranno rifatti con materiali drenanti, il lato destro sarà ampliato e saranno realizzati due attraversamenti pedonali. In aggiunta, le aiuole degli alberi esistenti saranno allargate e verranno eliminate le barriere architettoniche, anche attraverso l’introduzione di segnaletica dedicata ai non vedenti.

Sempre questa mattina è arrivato un aggiornamento anche dal cantiere di via Bersaglio, dove i nuovi percorsi pedonali iniziano a prendere forma. In particolare, all’intersezione con via Pracchiuso sono partiti i lavori per una nuova isola di traffico, che riorganizzerà la viabilità della zona una volta completati gli interventi.