Alessandro Barbero a Udine: le rivolte popolari spiegate dallo storico più amato d’Italia

Il professor Alessandro Barbero all’Università di Udine.

Lo storico del medioevo Alessandro Barbero sarà ospite dell’Università di Udine giovedì 29 maggio, dalle 18 alle 19.30, nelle grandi aule del polo di via Tomadini (via Tomadini 30/a, Udine). Barbero affronterà il tema delle rivolte popolari nel lungo periodo intervistato da Francesca Medioli e Andrea Zannini.

L’incontro, esclusivamente su prenotazione, si potrà seguire in presenza nell’aula Strassoldo e in diretta streaming nelle adiacenti aule 1 e 2. Dalle 17 si potrà accedere alle aule dalle entrate di via Tomadini e di via Benedetto Cairoli (piazza I maggio). L’evento è organizzato dall’Università popolare di Udine in collaborazione con l’Ateneo friulano e il sostegno del Comune di Udine e della Fantoni.

La prenotazione, fino ad esaurimento posti, avviene tramite la piattaforma Eventbrite al link https://www.eventbrite.com/cc/rivolte-popolari-unintervista-4323283

“La nostra storia, almeno dal Medioevo e fino ai giorni nostri – spiegano Medioli e Zannini –, è intessuta di insorgenze popolari: rivolte limitate, ma violente, come la Crudel Zobia Grassa di Udine del 1511, la più sanguinosa rivolta del Rinascimento, o conflitti meno aperti, ma prolungati, che talvolta si sono trasformati in vere e proprie rivoluzioni”.