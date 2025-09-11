Alessia Tartufoli, dalla Polizia di Udine all’argento ai Mondiali di Wushu

Le congratulazioni del Questore di Udine all’agente Alessia Tartufoli.

Un’altra medaglia internazionale si aggiunge al palmarès sportivo dell’agente della Polizia di Stato udinese Alessia Tartufoli, protagonista nei giorni scorsi di un brillante risultato ai Mondiali di arti marziali in Brasile. Questa mattina, l’atleta è stata ricevuta dal Questore della Provincia di Udine, Pasquale de Lorenzo, che, assieme al personale della Questura, le ha rivolto un caloroso saluto e si è personalmente congratulato per il traguardo raggiunto.

L’agente Tartufoli, in servizio presso la Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Udine, ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella disciplina del “Dui Lian” durante la 17ª edizione dei World Wushu Championships, manifestazione che ha riunito in Brasile i migliori interpreti delle arti marziali a livello mondiale.

Un risultato di grande valore, ottenuto in coppia con la propria compagna di squadra, che ha portato l’Italia e la Polizia di Stato sul podio internazionale, sfiorando l’oro e confermando ancora una volta il talento e la determinazione dell’agente Tartufoli. Una prova di carattere, frutto di allenamenti intensi e di una passione coltivata con disciplina e spirito di sacrificio. Non è la prima volta che Alessia Tartufoli si distingue in ambito sportivo: nel 2022 aveva già lasciato il segno agli Europei di Wushu e Kung Fu con tre medaglie, di cui una d’oro e due d’argento, testimoniando una costanza di rendimento ad altissimi livelli.