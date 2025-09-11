Doppio furto a Sedegliano e Mereto di Tomba: bottino da 30mila euro

Ancora furti in Friuli: ladri in azione a Sedegliano e Mereto di Tomba.

Ancora furti nelle abitazioni Friuli. Nella giornata di ieri, due diversi colpi hanno colpito i comuni di Sedegliano e Mereto di Tomba, dove i ladri sono riusciti a introdursi in casa in assenza dei proprietari, facendo razzia di gioielli e beni di valore per un totale di circa 30mila euro.

Sedegliano: rientra a casa e trova tutto sottosopra

Il primo furto è stato scoperto nel tardo pomeriggio a Sedegliano. Una donna di 59 anni, rientrata dopo una giornata fuori casa, ha trovato l’abitazione a soqquadro: in questo caso i ladri hanno forzato la portafinestra rovistando poi nelle varie stanze e riuscendo a portare via diversi gioielli in oro, per un valore stimato attorno ai 20mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Codroipo, che hanno eseguito i primi rilievi e avviato le indagini.

Mereto di Tomba: porta spalancata, ladri in fuga col bottino

Poche ore più tardi, il secondo furto a Mereto di Tomba. Vittima un uomo di 53 anni che, rientrando a casa, ha trovato la porta d’ingresso spalancata. Anche qui, i malviventi avevano già agito: l’interno era stato messo a soqquadro e mancavano all’appello monili e oggetti preziosi, per un bottino stimato intorno ai 10mila euro. Le indagini su questo secondo furto sono affidate ai carabinieri della stazione di Tricesimo.