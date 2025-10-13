L’allarme: “In provincia di Udine aumentano gli incidenti sul lavoro”

L’allarme incidenti sul lavoro lanciato dal segretario provinciale del Pd di Udine Luca Braidotti: “Così non si può continuare”.

In provincia di Udine aumentano gli incidenti sul lavoro: a lanciare l’allarme è il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, in occasione della 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

“I dati che indicano Udine come la provincia del Friuli Venezia Giulia in cui accadono più incidenti sul lavoro sono il segnale definitivo che così non si può continuare – sostiene Braidotti -. Il Friuli Venezia Giulia non è un’isola felice e la provincia di Udine patisce più di altre aree della regione. I dodici nuovi ispettori del lavoro attesi in Fvg sono troppo pochi per rinforzare con decisione l’attività di monitoraggio, prevenzione e sanzione”.

Che fare dunque? “Serve uno sforzo maggiore da parte dei vari livelli istituzionali – aggiunge Braidotti – più investimenti in innovazione e un miglior coordinamento per diffondere la cultura della sicurezza. La prevenzione è il risultato di un mix di formazione, controlli e investimenti in sicurezza. Bisogna invertire un trend negativo che in Friuli continua a fare vittime”.