Lo striscione lungo dieci metri di Amnesty International Italia allo stadio Friuli per la partita Italia Israele: “Stop al genocidio”.

Anche Amnesty International Italia prende posizione contro la partita tra Italia e Istraele a Udine: e lo farà con un gigantesco strizione, lungo dieci metri, con il quale chiede di fermare “il genocidio a Gaza”.

“A Udine per continuare a chiedere la fine del genocidio nella Striscia di Gaza – si legge nella nota di Amnesty Italia -. L’accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del cessate il fuoco non deve essere solo un momento di sollievo, vogliamo che si arrivi a un vero “accordo di pace” che affronti le ingiustizie di fondo e metta palestinesi e israeliani sullo stesso piano”.

“Martedì in città si giocherà la qualificazione ai mondiali Italia – Israele. Lo sport non si gioca nel vuoto. Fifa e Uefa devono assumersi le proprie responsabilità ai sensi del diritto internazionale e smetterla di consentire alla nazionale e alle squadre di calcio di Israele di partecipare a tornei internazionali o europei fino a quando la stessa Ifa non avrà sospeso tutte le squadre degli insediamenti illegali”.

Anche l’Arengo udinese scende in campo.

Sulla questione interviene anche l’Arengo udinese. Il nuovo presidente dell’Arengo udinese, Alberto Travain, fa sapere che, tra i temi trattati dall’Assemblea popolare cittadina nella sua tradizionale seduta del 29 settembre, quest’anno, vi è stato anche il caso della partita Italia-Israele che si giocherà in città 14 ottobre 2025.

Dopo lungo dibattito, l’Arengo civico si è espresso a maggioranza a favore di una dichiarazione di aperto dissenso nei riguardi “dell’imposizione al capoluogo friulano di una gara sportiva la cui serenità è inficiata da gravissime accuse internazionali di genocidio pendenti sul Paese della Stella di David. O sin int civîl, nô furlans!” ha rimarcato il “camerarius” del parlamentino storico locale.