Udine celebra una storica pelletteria: quasi 100 anni di tradizione nel cuore della città

Riconoscimento alla pelletteria Pam di Udine.

Da quasi 100 anni è simbolo della tradizionale emporiale della città: la pelletteria PAM, situata in nel centro storico di Udine, rappresenta una delle attività commerciali più longeve e radicate nel centro storico. Ieri, l’amministrazione comunale ha consegnato un riconoscimento speciale per rendere omaggio a questa realtà, che da quasi un secolo rappresenta un punto di riferimento per la città, mantenendo viva la tradizione artigianale e la qualità della produzione italiana.

Accolto dalla signora Silvia, attuale titolare del negozio e sposa del nipote del fondatore, Pietro Sedoschi, il vicesindaco Alessandro Venanzi ha voluto sottolineare l’importanza di una storia imprenditoriale che affonda le radici nei primi decenni del Novecento. Il capostipite Pietro Martino, originario di Milano, riuscì già negli anni Venti ad aprire diversi punti vendita in tutta Italia, e nel 1954 fu la sorella a subentrare nella gestione del negozio udinese, situato nell’elegante Palazzo Pasquotti, all’angolo tra via Canciani e via Cavour.

Dal 1928, le vetrine della pelletteria PAM si affacciano su via Canciani, un tempo nota con i nomi popolari di “Spelevilan” o “Strazzamantello”, soprannomi che richiamano lo spirito intraprendente e a tratti spigoloso dei commercianti della zona. Lo stesso palazzo ospitava al tempo un vero e proprio polo dedicato all’abbigliamento: sartorie, drapperie, e, al piano terra, la pelletteria, che proponeva anche guanti, valigie e accessori.

“È con grande orgoglio che l’amministrazione comunale premia oggi uno dei negozi più antichi di Udine – ha dichiarato Venanzi –. La pelletteria PAM non è solo un simbolo di continuità e tradizione, ma una preziosa testimonianza della storia economica e sociale della città. È grazie a realtà come questa che Udine può vantare un centro storico vivo, autentico, in cui la competenza e la passione si trasmettono di generazione in generazione”.

La signora Silvia, con dedizione e professionalità, continua a offrire ai clienti il meglio della pelletteria italiana, insieme alle sue dipendenti e a un servizio attento e personalizzato, che rende la pelletteria PAM un luogo dove il passato incontra il presente, nel segno della qualità e della competenza.