Concerti, passeggiate e visite guidate in Carnia con Festival Darte.

Da sabato 5 luglio prende il via in Carnia la sesta edizione di Festival Darte, una rassegna di concerti che si diffondono in otto comuni della zona, portando nuova vita e colore a questo angolo di Friuli. La manifestazione, che abbina musica, arte e passeggiate guidate, propone un programma ricco e variegato, pensato per far scoprire le bellezze naturali e culturali della Carnia attraverso la musica e la partecipazione attiva.

L’evento, organizzato con il sostegno della Comunità di Montagna della Carnia e di altri enti locali e culturali, coinvolge i comuni di Arta Terme, Cercivento, Paularo, Tolmezzo, Treppo-Ligosullo, Sutrio, Verzegnis e Zuglio. Sono in programma 17 appuntamenti tra concerti e attività collaterali come escursioni e visite guidate a musei e gallerie, che si svolgeranno nell’arco di tre fine settimana, fino al 20 luglio.

Il titolo programmatico “L’acqua racconta”, si fa sinonimo dello scorrere e del trascorrere il tempo insieme alle genti dei territori coinvolti, alla conoscenza di luoghi poco conosciuti sul filo di leggende, vissuti e storie popolari. “Festival Darte prende nome dall’antico toponimo di Arta Terme e coinvolge comuni e borghi medievali delle valli adiacenti. L’edizione 2025 indica l’universalità della musica che, come l’acqua, trasporta storie e culture”, racconta la direttrice artistica Luisa Sello.

“Le acque del Bût e del Chiarsò trasportano il suono di diverse lingue e la bellezza dei luoghi in un intreccio di repertori che fanno emergere la storia del territorio. Festival Darte è un evento “partecipato”, in cui la popolazione si integra con gli artisti invitati. I concerti diffusi, assieme alle escursioni, offrono al pubblico ed al turista la possibilità di scoprire luoghi unici attraverso l’arte“.

Il programma del primo fine settimana.

La rassegna si apre sabato 5 luglio alle 21:00 a Palazzo Savoia di Arta Terme con il concerto dell’Orchestra d’archi La Sinfonietta del Friuli Venezia Giulia. Il giorno successivo, domenica 6 luglio, dalle 10:30, è previsto il concerto dell’arpista Anna Sofia Didic nella chiesa dello Spirito Santo di Chiusini, accompagnato da un’escursione lungo il fiume Bût in collaborazione con Carnia Greeters (info e prenotazioni: 340 1609684; info@carniagreeters.it). Alle 12:00, nella chiesa di San Niccolò, si esibirà il giovane arpista Filippo Craglietto.

Il secondo fine settimana.

Il secondo fine settimana comincia sabato 12 luglio con la visita guidata alle 16:00 al Museo Civico Archeologico “Iulium Carnicum” di Zuglio (info e prenotazioni: 0433 92562; museo.zuglio@libero.it), seguita dal concerto del duo “Estroverso e Danza” nella chiesa di San Leonardo. Alle 21:00, nella sala polifunzionale di Sutrio, si terrà il concerto dell’ensemble chitarristico Athanor Guitar Quartet. Domenica 13 luglio, alle 18:00, all’Art Park di Villa di Verzegnis, la giornalista e docente Adriana Ronco Villotta presenterà i “Racconti all’ombra”, seguiti dal concerto dell’Extrovert Ensemble nella pieve di San Martino alle 19:00.

L’ultimo weekend parte venerdì 18 luglio con due eventi alla Galleria d’Arte Moderna “E. De Cillia” di Treppo-Ligosullo: alle 17:00 la visita guidata alla pinacoteca (info e prenotazioni: 0433 777023) e alle 18:00 il concerto del duo Filipič-Pechmann, flauto e fisarmonica. Sabato 19 luglio, alle 10:30, il Duo Accordòs si esibirà nel borgo Castoia in Val Chiarsò, con partenza da Salino con bus navetta, mentre alle 19:00, nella Cjase da Int di Cercivento, si terrà il concerto del violinista Marley Erickson.

La chiusura del Festival Darte.

La chiusura del festival è domenica 20 luglio: alle 11:00, ai mulini di Illegio, si esibirà il fisarmonicista carnico Andrea Nassivera; alle 16:00, nella casa-museo “La Mozartina 2” di Paularo, è prevista la visita alla storica sede realizzata dal compositore Giovanni Canciani (info e prenotazioni: 328 4186585; museomozartina@libero.it; www.lamozartina.it). A seguire, alle 17:00, il concerto con la pianista Tinkara Teinovic, vincitrice del premio “Giovani talenti” per GO!2025, insieme alla coppia maestro-allievo Carlo Corazza e Matteo Pettenà.

Tutti gli eventi del Festival Darte sono ad ingresso gratuito, offrendo un’occasione preziosa per immergersi nella cultura e nella natura della Carnia attraverso musica, arte e scoperta. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti è possibile visitare il sito www.amicimusica.ud.it e la pagina Facebook ufficiale “Festival Darte – Concerti diffusi in Carnia”.