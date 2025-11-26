Apre la Casa di Comunità, a Udine la guardia medica cambia sede

Cambio di sede per la guardia medica a Udine.
A partire da lunedì 1° dicembre 2025, il servizio di continuità assistenziale di Udine (l’ex guardia medica) cambierà sede. Attualmente operativo in via Gervasutta 48 presso l’IMFR Gervasutta, il servizio sarà trasferito alla Casa della Comunità di via San Valentino 18, con ingresso da via Bersaglio 2.
Con il trasferimento cambia anche il numero di telefono: il nuovo recapito sarà 0432 553600, mentre il vecchio numero di telefono indirizzerà automaticamente le chiamate al nuovo contatto.
Il servizio di continuità assistenziale garantisce assistenza medica per situazioni urgenti che non possono attendere l’apertura dell’ambulatorio del proprio medico di base o pediatra di libera scelta. Per accedere al servizio è necessario contattare telefonicamente la nuova sede della Casa della Comunità negli orari di attività, ossia dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00; il sabato e nei giorni prefestivi dalle 10:00 alle 8:00 del giorno successivo; nei giorni festivi dalle 8:00 alle 20:00