Furti in casa dalla Collinare alla Bassa, bottino di 11mila euro per i ladri

Due furti in casa, a Latisana e a Moruzzo.

I ladri colpiscono dalla Collinare alla Bassa Friulana: ieri, infatti, sono stati denunciati due furti, uno in una casa di Moruzzo, l’altro in una di Latisana. Nel primo caso, è stata presa di mira l’abitazione di un 44enne: i malviventi hanno agito tra le 16 e le 20, quando lui era assente, e dopo aver forzato una finestra hanno rubato gioielli in oro per circa 6mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fagagna.

Episodio simile a Pertegada: qui, a farne le spese è stata una donna di 47 anni. I ladri hanno colpito la sua abitazione attorno alle 18/18.30 e, anche in questo caso, sono entrati tramite effrazione di un infisso. Hanno rubato contanti e monili per circa 5mila euro e poi si sono dati alla fuga. Sul posto, i carabinieri di Latisana.