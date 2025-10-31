Apu Udine-Reyer Venezia partita a rischio: limitazioni alla vendita dei biglietti

Definita a rischio la partita tra Apu Udine e Reyer Venezia.
Il prefetto di Udine, Massimo Lione, ha disposto oggi il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Venezia in vista della partita di Serie A1 di basket tra Apu Old Wild West Udine e Umana Reyer Venezia, in programma venerdì 7 novembre al Palazzetto dello Sport “Primo Carnera” di Udine.
La misura è contenuta in un decreto firmato il 31 ottobre 2025, adottato in esecuzione della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms), che ha segnalato per l’incontro elevati profili di rischio.
Il provvedimento, spiegano dalla Prefettura, mira a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante la gara, valida per il campionato nazionale di Serie A1 2025/2026. La limitazione riguarda esclusivamente i residenti nella provincia di Venezia, mentre resta libera la vendita per tutti gli altri tifosi, nei limiti dei settori consentiti.