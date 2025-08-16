Il Quartetto Rêverie in concerto per Armonie in città.

Proseguono gli appuntamenti della rassegna estiva “Armonie in città”, che porta a Udine la musica e il talento di giovani artisti. Il prossimo concerto si terrà martedì 19 agosto presso la Chiesa del Sacro Cuore alle 20.30, e vedrà protagonista il Quartetto Rêverie, che proporrà un programma classico per quartetto d’archi.

L’ensemble si è formato nell’autunno del 2021 nella classe del M° Paccagnella al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste e prosegue il proprio percorso artistico sotto la guida del M° Alberto Franchin. È composto dai musicisti Uendi Reka e Florjan Suppani al violino, Lucy Passante Spaccapietra alla viola e Alice Bellan Romano al violoncello. Il Quartetto ha inoltre frequentato masterclass tenute dai Maestri Simone Gramaglia, Sergio Lamberto e Helfried Fister.

Il loro debutto è avvenuto il 20 febbraio 2022 presso il Circolo Culturale Sloveno di Barcola, per poi esibirsi in diverse sale ed eventi della regione. L’ensemble si è inoltre distinto in diversi concorsi internazionali.

Il programma della serata prevede pagine immortali dal repertorio per quartetto d’archi: il “Razumowsky” di Beethoven e l’“Americano” di Dvořák, composizioni di diverso carattere accomunate da un alto grado di originalità e potenza espressiva. Il Quartetto Rêverie frequenta il Corso di Alto Perfezionamento di Musica da Camera della Fondazione Luigi Bon, tenuto dalla professoressa Federica Repini e sostenuto dalla Borsa di Studio Munari-Volpini.