Armonie in città, alla Chiesa del Sacro Cuore il concerto del Quartetto Rêverie

16 Agosto 2025

di Redazione

Il Quartetto Rêverie in concerto per Armonie in città.

Proseguono gli appuntamenti della rassegna estiva “Armonie in città”, che porta a Udine la musica e il talento di giovani artisti. Il prossimo concerto si terrà martedì 19 agosto presso la Chiesa del Sacro Cuore alle 20.30, e vedrà protagonista il Quartetto Rêverie, che proporrà un programma classico per quartetto d’archi.

L’ensemble si è formato nell’autunno del 2021 nella classe del M° Paccagnella al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste e prosegue il proprio percorso artistico sotto la guida del M° Alberto Franchin. È composto dai musicisti Uendi Reka e Florjan Suppani al violino, Lucy Passante Spaccapietra alla viola e Alice Bellan Romano al violoncello. Il Quartetto ha inoltre frequentato masterclass tenute dai Maestri Simone Gramaglia, Sergio Lamberto e Helfried Fister.

Il loro debutto è avvenuto il 20 febbraio 2022 presso il Circolo Culturale Sloveno di Barcola, per poi esibirsi in diverse sale ed eventi della regione. L’ensemble si è inoltre distinto in diversi concorsi internazionali.

Il programma della serata prevede pagine immortali dal repertorio per quartetto d’archi: il “Razumowsky” di Beethoven e l’“Americano” di Dvořák, composizioni di diverso carattere accomunate da un alto grado di originalità e potenza espressiva. Il Quartetto Rêverie frequenta il Corso di Alto Perfezionamento di Musica da Camera della Fondazione Luigi Bon, tenuto dalla professoressa Federica Repini e sostenuto dalla Borsa di Studio Munari-Volpini.

