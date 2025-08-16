L’incidente in moto a Precenicco: Il giovane è stato trasportato in volo all’ospedale di Udine.

Grave incidente all’alba in via Lignano, nel comune di Precenicco. Poco dopo le 5, un giovane motociclista di 21 anni ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Le cause dell’incidente sono al momento ancora in fase di accertamento: per motivi non ancora chiariti, ha improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro il palo della luce. Le condizioni del giovane sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto prima del trasferimento in volo in gravi condizioni all’ospedale di Udine.

A supporto delle operazioni sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Latisana, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale medico. Presenti anche i Carabinieri di Latisana, incaricati dei rilievi del caso.