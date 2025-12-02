Arte, musica, solidarietà e preghiera: ecco il Natale dell’Arcidiocesi di Udine

Il calendario di eventi per Natale dell’Arcidiocesi di Udine.

Arte, musica, solidarietà e preghiera: sono questi gli ingredienti di “Natale in città”, il progetto dell’Arcidiocesi di Udine che anima l’Avvento e il periodo natalizio nella città friulana, in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio. L’iniziativa si integra con le altre proposte della città, portando un focus particolare sulla cultura, la fede e l’inclusione sociale.

Il messaggio dell’Arcivescovo

Monsignor Riccardo Lamba ha definito il progetto come un’occasione per far vivere ai cittadini il mistero del Natale, inserendosi “sempre più in un mistero grande della Storia della salvezza, caratterizzata dall’ingresso del Signore Gesù Cristo nella storia”. L’Arcivescovo ha spiegato che tutti gli eventi saranno orientati a far percepire la partecipazione dei fedeli a questa Storia, attraverso la musica, le visite ai presepi, le vetrofanie d’arte e gli appuntamenti di riflessione e preghiera.

“Ci aiuteranno il canto del Missus, le rassegne dei cori, i concerti d’organo e gli incontri di preghiera – ha aggiunto mons. Lamba – Prepariamo sempre di più la nostra vita alla condivisione della vita immortale che il Signore ci dona con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione”.

Un percorso artistico e culturale

Parte integrante del programma è il percorso d’arte sacra nel centro cittadino, realizzato in collaborazione con Confcommercio Udine. Undici vetrine di negozi sfitti sono state allestite con riproduzioni di diciassette opere friulane, creando un itinerario natalizio che racconta la storia della Natività, dalla visita dell’Angelo a Maria fino al Battesimo di Gesù. Le opere provengono da vari comuni della regione, da Cercivento e Sauris a Udine e Castellerio, e trasformano spazi altrimenti vuoti in un’emblematica rappresentazione artistica del Natale.

Il programma musicale accompagna le strade della città con cori di voci bianche e concerti di cori carnici, mentre note gregoriane e canti ecumenici arricchiscono le serate. Non mancano le esibizioni della Cappella musicale della Cattedrale e i concerti d’organo dell’Accademia organistica udinese, capaci di coniugare tradizione e spiritualità.

Solidarietà e attenzione ai più piccoli

Tra le iniziative più significative c’è il progetto “Un dolce solidale”, che coinvolge panifici e pasticcerie della città. I cittadini possono lasciare un’offerta libera nelle apposite cassette; il ricavato sarà devoluto alla Casetta a colori, il nido d’infanzia gestito dalla Caritas che accoglie bambini di diverse nazionalità, promuovendo integrazione e sostegno alle famiglie.

Presepi e tradizione

Anche i presepi trovano spazio nel calendario dell’Arcidiocesi. Molte chiese aprono le porte a rappresentazioni tradizionali, mentre il presepe vivente di piazza San Giacomo sarà protagonista il 20 dicembre. Sette chiese ospitano installazioni luminose che riproducono la Natività, a cura dell’Associazione Presepistica Italiana.

Il “Presepe di Speranza”, realizzato dagli studenti del laboratorio di falegnameria della Fondazione Casa dell’Immacolata, sarà visibile fino al 15 gennaio nel portico del palazzo patriarcale, accessibile tutti i giorni tranne il martedì. L’allestimento rientra nel progetto “Abitudine al Confronto” e si inserisce nelle iniziative di “Natale in città”.

Celebrazioni e fede

La tradizione liturgica aquileiese si riflette nel canto del Missus durante la Novena di Natale, eseguito nei giorni precedenti il 25 dicembre in diverse chiese cittadine. Il calendario comprende inoltre le principali celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo nella Cattedrale, tra cui Messe di Natale, Epifania, 1° gennaio e la chiusura dell’Anno giubilare il 28 dicembre. Un momento significativo sarà l’arrivo a Udine, il 13 dicembre, della Luce della Pace da Betlemme, a cura degli scout AGESCI, FSE e MASCI.

Eventi culturali

Il programma culturale prevede dieci appuntamenti per tutte le età, tra cui il progetto “Doni di Luce”, sviluppato in collaborazione con il Museo Diocesano, le Gallerie del Tiepolo e il Museo Etnografico del Friuli, con conferenze dedicate al Natale a Udine e a Pasian di Prato. Il calendario completo è consultabile sul sito www.nataleaudine.it e sui profili social Facebook e Instagram dell’Arcidiocesi.

Un progetto corale

“Natale in città” è realizzato con il contributo del Comune di Udine, della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, insieme a numerosi partner, tra cui il Museo Diocesano, le Gallerie del Tiepolo, Confcommercio Udine, le Parrocchie del Vicariato urbano, la Caritas, l’Accademia organistica udinese e la Fondazione Casa dell’Immacolata, creando un progetto davvero corale e capace di coinvolgere tutta la città.