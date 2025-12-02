Un banco di scuola per due: il libro sulla storia d’amore e inclusione di Maria e del figlio Alessio

Il libro che racconta la storia di Maria Gariup e del figlio autistico, Alessio.

Una madre che si siede accanto al proprio figlio autistico in classe. Un gesto d’amore radicale che ha cambiato per sempre la loro vita e quella di un’intera comunità scolastica. È questa la storia raccontata nel libro “Accanto a te” che ripercorre cinque anni di sfide, gioie e conquiste di Maria e Alessio, tra battaglie contro i pregiudizi e la scoperta di una forza inaspettata.

Una scelta coraggiosa e trasformativa

Ci sono momenti in cui la vita ci mette davanti a un bivio: una strada in salita, faticosa ma promettente, e un’altra comoda, senza grandi prospettive. Maria Gariup, friulana classe 1968 residente a Moimacco, ha scelto senza esitazione il percorso più difficile, consapevole che la fatica avrebbe portato soddisfazioni.

Ragioniera contabile di professione, a 51 anni Maria ha lasciato il lavoro per tornare sui banchi di scuola e conseguire il diploma di maturità come tecnico agrario presso l’istituto Paolino d’Aquileia di Cividale. Lo ha fatto non solo per sé, ma soprattutto per suo figlio Alessio, affetto da autismo, affinché anche lui potesse completare il percorso scolastico in un ambiente inclusivo e solidale.

Un libro intenso e commovente

Il volume racconta un percorso di inclusione scolastica vissuto “in prima persona”, mostrando le difficoltà quotidiane e le piccole e grandi vittorie di una famiglia che ha scelto di affrontare le sfide con coraggio e amore incondizionato. La storia offre uno sguardo autentico sul mondo della disabilità e sul potere trasformativo dell’amore e della resilienza.

Il libro di Maria Gariup sarà presentato mercoledì 3 dicembre alle ore 18 nella Sala Tito Maniacco della Biblioteca Civica Joppi (sezione Moderna), nell’ambito del ciclo “Dialoghi in Biblioteca”. A dialogare con l’autrice, con Anna Dazzan.

