L’arte tessile contemporanea in dialogo con i manufatti antichi del Museo.

“Erica Garbin Nuove interpretazioni nel Duomo di Udine” è il titolo della mostra di arte tessile che sarà inaugurata al Museo del Duomo giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 17.00. Ideata e curata da Maria Beatrice Bertone, la mostra resterà aperta fino al 30 gennaio 2026.

L’esposizione mette in dialogo le opere create da Erica Garbin con le opere antiche, che hanno offerto all’artista varianti possibili di ispirazione e interpretazione delle tecniche, dei decori, dei simboli dei manufatti del museo. Sono installazioni che si proiettano nella ricerca diffusa del territorio con le sue trasformazioni nel tempo, suscitando effetti e sensazioni legati ai ritmi del sacro, generando riflessioni.

“Le opere tessili di Erica Garbin sono arte contemporanea, un atto consapevole di costruzione di un tessuto che risignifica la tradizione e la reinventa. Nel Museo del Duomo sembrano aver trovato un luogo ideale per esprimere sé stesse, stabilendo una relazione di rimandi, tra Storia e storia, tra Memoria e memoria e tra lavori tessuti da artigiani e da mani femminili. L’artista sviluppa un movimento ambivalente: verso la profondità del suo essere donna, friulana, nuova tessitrice, consapevole della propria pratica artistica nella contemporaneità; e poi sulla superficie, nella quale affiora con la tessitura ogni intima sensibilità” – sottolinea Liliana Fracasso, coordinatrice del corso di Dottorato Open Space dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Chi è Erica Garbin.

Erica Garbin si diploma in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera, conseguendo poi il Diploma Magistrale in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. È qui che attualmente svolge il dottorato, con una borsa di studio cofinanziata da TBA21–Academy (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary), nell’ambito del programma Open Space. Il progetto delle opere in mostra nel Duomo di Udine è proprio una delle fasi del suo lavoro di ricerca.

Tra le sue più recenti esposizioni si contano la personale MATTAM 82 – SHORT EXHIBITION a Palazzo Te, Mantova e numerose collettive: ART PARK III: INTO THE WATER a Amsterdam, dove ha presentato l’installazione “Mermaid’s Purse”, anch’essa sviluppata all’interno del programma di dottorato OpenSpace; TRANSITION ai Magazzini del Sale di Venezia; OVER PINKING a Venice Art Factory, Venezia; EX LIBRIS – LIBRI D’AUTORE all’Ex Filanda Meroni di Soncino (CR); EMBODIED GROUNDS alle Barchesse di Colloredo di Sambruson (VE), nell’ambito del progetto nazionale PRISMA (MUR).

Il suo operare intreccia arte visiva, processi installativi e ricerca materiale, con un’attenzione particolare ai temi della relazione affettiva con i luoghi e delle forme di memoria frammentata. La mostra “Erica Garbin Nuove interpretazioni nel Duomo di Udine è un progetto del Museo del Duomo in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Orari e info

La mostra “Erica Garbin Nuove interpretazioni nel Duomo di Udine” è visitabile fino al 30 gennaio 2026: dal lunedì al sabato (escluso martedì), dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; la domenica dalle 16 alle 18.

Per maggiori informazioni https://www.museoduomoudine.it/avvisi/

Per visite guidate, scrivere a museo@cattedraleudine.it

Laboratori di tessitura: Nuove interpretazioni – Giochi di intreccio

In occasione della mostra di Erica Garbin, il Museo del Duomo propone due Laboratori di TESSITURA per adulti e ragazzi che permetteranno disperimentare le tecniche semplici dell’intreccio in forma libera, creando un proprio elaborato con materiali di diverse varietà.



I laboratori “Nuove interpretazioni – Giochi di intreccio”, condotti dalla docente Laura Piovesan, si svolgeranno lunedì 15 e martedì 16 dicembre 2025, dalle 15.00 alle 18.00, presso il Museo, in piazzetta beato Bertrando di Saint Geniès a Udine.

I posti per partecipare al laboratorio sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: museo@cattedraleudine.it