La donna rubava gioielli e preziosi dalle case dove faceva le pulizie: secondo la ricostruzione il bottino totale è di 100mila euro.

Il 4 dicembre 2025 i Carabinieri della Stazione di Polcenigo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Procura della Repubblica di Pordenone, nei confronti di M.F., 42enne originaria della Puglia ma domiciliata in provincia.



La donna si trova ora presso la propria abitazione agli arresti domiciliari per svariati furti in abitazione commessi nella Destra Tagliamento tra il 2023 e il 2025, che secondo la ricostruzione dei carabinieri, i vari furti le avrebbero fruttato 100mila euro.

Le indagini e la ricostruzione dei furti.

L’indagine, nata da una querela presentata presso la Stazione Carabinieri di Polcenigo per il furto di un’ingente quantità di monete d’oro (dal valore complessivo di 56.590 euro), aveva permesso di individuare la responsabile nella donna, che aveva prestato servizio per la persona offesa tra il mese di settembre 2024 ed il mese di giugno 2025 quale addetta alle pulizie.

Il telefono cellulare dell’indagata, posto sotto sequestro già lo scorso luglio, aveva inoltre consentito di individuare sia le immagini riconducibili alle monete d’oro, successivamente rivendute, sia fotografie di ulteriori monili in oro. I preziosi ritratti nel telefono sono stati riconosciuti dai vari clienti dell’indagata e le successive ispezioni nelle abitazioni delle vittime hanno confermato l’effettivo ammanco di oro.

Sospettando, quindi, che la signora delle pulizie fosse responsabile di questi furti, i militari hanno controllato svariati “Compro Oro” della provincia di Pordenone, individuando ulteriori monili che, tra il 2023 ed il 2025, sono stati rivenduti dall’indagata o dai suoi figli di 21 e di 19 anni. Anche costoro sono stati, quindi, deferiti per ricettazione nell’ambito del procedimento penale che vede coinvolta la madre. Da una prima ricostruzione sembra che, negli anni, le azioni della donna abbiano fruttato un valore stimato in 100.000 euro.