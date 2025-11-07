Non è solo allenamento: nasce il laboratorio che trasforma lo sport in crescita personale

Nasce Asu Lab.

Non è solo allenamento, non è solo sport. È un percorso che unisce tecnica, crescita personale e comunità. Nasce così “ASU LAB – Crescere nello Sport”, il nuovo progetto formativo dell’Associazione Sportiva Udinese, pensato per coinvolgere tecnici, atleti e famiglie in un’esperienza unica, dove la palestra diventa uno spazio educativo a tutto tondo.

Il programma, attivo da ottobre 2025 a maggio 2026, offre lezioni frontali, laboratori esperienziali e incontri pratici con psicologi dello sport, nutrizionisti, fisioterapisti e formatori specializzati in comunicazione. L’obiettivo è chiaro: creare un linguaggio comune e una comunità che cresce insieme, dando strumenti concreti per sostenere giovani atlete e atleti non solo nella performance sportiva, ma anche nella gestione emotiva e relazionale della vita quotidiana.

“Per far crescere davvero i giovani atleti, è necessario lavorare su tre piani paralleli e interconnessi. Da un lato la formazione dei tecnici, chiamati a essere non solo allenatori ma anche figure educative competenti e consapevoli; dall’altro il sostegno agli atleti nella gestione mentale, emotiva e fisica della pratica sportiva; infine, il coinvolgimento attivo delle famiglie, affinché possano accompagnare i figli in modo consapevole e costruttivo nel loro percorso sportivo. Con questo progetto ambiamo a fare tutto questo” spiega Roberto Cian, consigliere di ASU.

Tra le iniziative più innovative ci sono i Campi di Formazione Tematici, dedicati al benessere psicofisico, all’alimentazione consapevole e alle dinamiche tra allenatore, atleta e famiglia. Particolare attenzione viene data ai gruppi agonistici di ginnastica e scherma, e all’Accademia di Ginnastica Ritmica, grazie al sostegno di Promoturismo FVG.

ASU LAB mette al centro la persona, prima ancora dell’atleta, promuovendo la collaborazione e i valori condivisi come chiave per una crescita sportiva ed educativa completa. Un progetto che invita tutti a partecipare, perché lo sport non è solo competizione: è un percorso di vita.