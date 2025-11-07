Al concorso per salvare le lingue locali gli haiku in friulano conquistano la giuria

Premiata la raccolta poetica Stagjons, haiku par furlan

Riconoscimento di rilievo per il friulano Christian Romanini, che si è aggiudicato il secondo posto ex aequo nella sezione Poesia Edita del premio nazionale “Salva la tua lingua locale”, giunto alla sua tredicesima edizione. Il risultato arriva grazie alla raccolta poetica Stagjons, haiku par furlan, pubblicata nell’aprile 2025 da Campanotto Editore.

La raccolta quadrilingue.

Il volume segna l’esordio poetico dell’autore e si distingue per una particolarità che ne ha favorito l’apprezzamento: la versione quadrilingue dei testi, redatti in friulano e tradotti in italiano dallo stesso Romanini, in inglese da Richard McKenna e in giapponese da Tomoko Sakurai.

Un impianto editoriale che sottolinea l’ambizione di dialogare con culture diverse, mantenendo al centro la musicalità e l’essenzialità dell’haiku, forma poetica giapponese qui interpretata nella lingua delle radici dell’autore. Completano l’opera la prefazione di Angelo Floramo e la postfazione a firma di Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, anime del Far East Film Festival di Udine, che hanno sostenuto il progetto favorendo i contatti con i traduttori.

Chi è l’autore.

Romanini, giornalista pubblicista, ha da tempo intrecciato la propria attività professionale con la promozione della lingua friulana, collaborando con diverse testate e realtà culturali tra cui La Patrie dal Friûl, Il Friuli, Tiere Furlane, Radio Spazio e le Edizioni Glesie Furlane. All’attivo anche numerosi articoli, un precedente libro in friulano e altri riconoscimenti letterari ottenuti nel corso degli anni.

Il premio “Salva la tua lingua locale” è promosso dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e dall’ALI (Autonomie Locali Italiane), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, dell’EIP. Il concorso è nato con l’obiettivo di valorizzare e tutelare i dialetti e le lingue locali del territorio nazionale, offrendo un palco autorevole agli autori che scelgono di esprimersi nelle lingue delle comunità. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 5 dicembre 2025 dalle 9.30 al Campidoglio, a Roma.